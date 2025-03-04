Bloomberg предупреждает: в 2025 году паритет — то есть равенство — евро и доллара почти неизбежен. Это означает ослабление европейской валюты, но насколько оно будет критичным и успеет ли Евросоюз переломить этот тренд? RTVI собрал мнения экспертов.

Экономика ЕС уязвима

Опасения по поводу ослабления евро вполне обоснованны, считает Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра Брокер». Политика Дональда Трампа может серьезно ударить по Европе, экономика которой уже находится в слабом состоянии.

“Сокращение производства и ослабление экономики ЕС будут вынуждать Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжать снижать ставки, в то время как в США обратная ситуация. Импортные пошлины, усиленный контроль за миграцией, намерение снизить налоги для бизнеса приведут к усилению инфляции в США, что вынудит ФРС или снижать ставки медленнее, или даже сделать паузу. Это увеличит разницу в процентных ставках США и ЕС, делая доллар более привлекательным активом для инвесторов”, — пояснила она.

Но это не означает неминуемый крах евро: паритет валют в 2025 году пока не кажется вероятным, полагает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций». В качестве реалистичного ориентира она указывает $1,07 за евро.

“Факторы давления на евро — близкая к стагнации экономика еврозоны, снижение процентных ставок ЕЦБ, возможные торговые войны и их влияние на деловую активность. С другой стороны, инициативы Белого дома и ответная реакция на них способны усилить инфляцию на глобальном уровне. ФРС уже замедлила процесс снижения ключевой ставки. Не стоит сбрасывать со счетов возможные действия ЕЦБ”, — предупредила эксперт.

Что может изменить ситуацию

Несмотря на жесткую монетарную политику ФРС, курс евро не спешит падать, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»:

“Сильная поддержка обозначилась на уровне 1,02 евро за доллар. Весной евро вполне сможет восстановиться до 1,06 к доллару. Но вся эта картина может резко испортиться, если власти США примут решение о значительном повышении торговых тарифов на товары, импортируемые из ЕС”.

Аналитики Bloomberg подсчитали: пошлины США могут стоить Европе 1,5% ВВП. Новые тарифы могут вынудить европейских производителей сокращать рабочие места, считает Потавин. При том что большие проблемы с экономическим ростом уже наблюдаются у главных «локомотивов» ЕС — Германии и Франции.

“Крупные европейские производители не смогут оперативно открыть новые заводы в США, как того требует американская сторона. В ответ Европа может поднять тарифы на товары из США, а также ограничить участие заокеанских компаний в госзакупках стран ЕС. В итоге маховик американских и встречных европейских тарифов может затормозить развитие этих крупнейших экономик”, — сказал Потавин.

Пока что курс евро стабилизировался на отметке 1,051 — на фоне заявлений о возможном увеличении военных расходов ЕС.

“Германия может сыграть ключевую роль в увеличении расходов на оборону. В СДПГ заявили, что финансирование обороны и инфраструктуры будет приоритетом в переговорах по формированию нового коалиционного правительства. Участники рынка считают, что возможное мирное соглашение по Украине и вероятное увеличение фискальных расходов странами еврозоны могут дать толчок будущему росту, поддерживая спрос на европейскую валюту”, — пояснил Потавин.

Что будет с долларом

США десятилетиями сталкиваются с дефицитом торгового баланса — и серьезно зависят от внешней торговли, напоминает Владимир Еремкин, старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии.

“Рост пошлин приведет к удорожанию привозных товаров и комплектующих — и к росту цен на внутреннем рынке США. Если при этом американцам удастся поддерживать достаточные темпы роста экономики, то ужесточение денежно-кредитной политики приведет к укреплению доллара”, — сказал он.

Если же протекционизм подтолкнет страну к стагфляции, то у ФРС будет меньше гибкости в вопросе изменения процентной ставки — и доллар, наоборот, ослабнет, спрогнозировал эксперт.

Гадать о том, какой будет в будущем курс валюты, — дело неблагодарное: ее динамика зависит не только от экономических факторов, но и от сентимента и спекулянтов, резюмировал Андрей Столяров, доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ. По его словам, фундаментальные факторы давления на евро неизменны: слабая экономика, низкие ставки, торговые войны и политическая неопределенности: