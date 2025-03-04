Президент США Дональд Трамп не понимает Россию — по крайней мере, чтобы в одиночку провести успешные переговоры. Такую оценку в специальном интервью RTVI дал американский дипломат, бывший старший директор по России в Совете нацбезопасности США при Джордже Буше-младшем, его специальный помощник по России и Евразии Томас Грэм.

«Я сильно сомневаюсь, что Трамп понимает Россию. Он, может быть, и имел дело с Россией [еще] во время его карьеры в области недвижимости, бывал несколько раз в России, насколько я понимаю. Но глубокого понимания России, конечно, у него нет», — уверен Томас Грэм.

По его мнению, у республиканца «есть какое-то ощущение России, ощущение относительно личности Путина».

«По-моему, этого недостаточно, чтобы провести успешные переговоры с Россией, особенно сейчас», — полагает Грэм.

При этом он не сказал, что не верит в успех этих переговоров.

«Я сказал, что у Трампа недостаточно понимания России, чтобы лично провести успешно эти переговоры. Конечно, ему нужны помощники, которые имеют экспертизу по России, которые могли бы ему объяснить, что и как; как интерпретировать то, что говорит, скажем, Путин; какие мотивации [у российской стороны]; как ведут себя российские переговорщики. По-моему, их мало, если они есть вообще», — считает собеседник RTVI.

Он напомнил, что никто из участников первого раунда переговоров в Эр-Рияде, где американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, «не имел глубоких связей с Россией».

«А кто понимает Россию? Я бы сказал, что даже русские люди говорят, что не совсем понимают Россию», — отметил Грэм.

Как полагает американский эксперт, Дональд Трамп и Владимир Путин друг друга понимают — «по-своему».

«По-своему они понимают друг друга. Но у них разные бэкграунды, разное понимание геополитики, разное понимание мира. Это не исключает сделку в конечном итоге, но, как я уже сказал, всё гораздо сложнее, чем говорит президент Трамп на этом этапе», — заключил Томас Грэм.