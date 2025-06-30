Масштаб ущерба, который понесла иранская ядерная программа в результате конфликта с Израилем и американских бомбардировок, в данный момент не может оценить никто. Он станет понятен по дальнейшим действиям Тегерана. Такое мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин высказал в программе «Что это было» на RTVI.

Иран еще в 2010-е годы совершил рывок в развитии науки и технологий, отметил Кашин. «Это не та ситуация, что вы имеете развивающуюся страну, в которой, грубо говоря, только дюжина человек что-то понимает в ядерной физике, они делают бомбу — и если вы убьете половину из них, то все остановится», — рассуждает эксперт.

Соответственно, убийство иранских ученых не означает, что направления науки, которыми они занимались, «вымерли», пояснил собеседник RTVI. «Это удар, но это не уничтожение всей этой работы», — сказал он.

Что произошло с подземной инфраструктурой в результате американских бомбардировок, невозможно узнать без посещения этих объектов, продолжил Кашин. Но в целом «уничтожение подземных сооружений даже проникающими бомбами — это сложнейшая задача», подчеркнул эксперт.

«Там много неизвестных. Может, что-то получилось, может, не получилось <…> Что там в реальности, мы не знаем и, скорее всего, никто не знает, и [президент США Дональд] Трамп не знает», — заверил Кашин.

По его мнению, правда о последствиях ударов по иранским объектам станет известна по мере того, как Тегеран начнет возобновлять свою ядерную программу.

«Они, конечно, будут некие переговоры вести. Есть сейчас публикации, что им некие суперпривлекательные условия могут предложить для того, чтобы они отказались от обогащения. Может быть, они, кстати, на них и пойдут. Тогда это будет свидетельством того, что всё очень сильно сломалось. А, может, и не пойдут», — заявил Кашин.

Вопрос также заключается в том, как Иран будет дальше подходить к своей ядерной программе, продолжил он. Кашин напомнил, что КНДР, «имея крайне ограниченные ресурсы», в свое время приняла «окончательное решение делать бомбу» и бросила на это все силы. «Траву ели, но сделали сначала бомбу к 2006 году, потом провели цикл испытаний и, как считается, сделали полноценные уже ядерные боеголовки для ракет», — отметил эксперт.

За все это КНДР заплатила цену в виде экстремальных санкций и изоляции, добавил он.

«У иранцев была очень странная позиция, при которой они отрицали намерение создать ядерное оружие, но создавали все возможные предпосылки для того, чтобы, если такая необходимость возникнет, быть в состоянии быстро ядерное оружие сделать», — сказал Кашин.

В итоге Тегеран все равно получил все негативные последствия от нарушения режима ядерного нераспространения, но не получил «того сдерживания, которое несет ядерное оружие», добавил эксперт.