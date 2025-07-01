Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском продолжается публичная перепалка из-за бюджетного законопроекта. Владелец SpaceX назвал этот документ «безумным» и заявил, что на следующей день после его принятия будет создана альтернативная партия. В ответ на это американский лидер пригрозил Маску лишением субсидий и возвращением в ЮАР. Что известно — в материале RTVI.

В конце июня сенат одобрил законопроект Дональда Трампа, приблизив его на один шаг к принятию, передает NBC News. Документ поддержал 51 человек, против выступили — 49, двое из которых республиканцы. Как отмечает NBC, голосование было отложено на несколько часов из-за разногласий внутри партий.

Позднее Илон Маск обрушился с очередной критикой законопроекта. Он назвал его документом «о долговом рабстве с самым большим повышением потолка долга в истории».

«Очевидно, что, принимая во внимание безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок госдолга на рекордные ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, мы живем в однопартийной стране — ПАРТИИ СВИНЬИ!!» — написал Маск на своей странице в Х.

По его словам, пришло время для новой политической партии, которая «действительно заботится о людях». Миллиардер пообещал сформировать «Американскую партию», если законопроект о налоговых льготах будет принят.

«Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был ГОЛОС», — заключил владелец SpaceX.

Дональд Трамп, комментируя высказывания Маска, пригрозил бизнесмену сокращением субсидий, без которых ему пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».

«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы целое состояние. Может быть, нам следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!» — написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

Трамп добавил, что Маск знал о том, что он выступает «категорически против обязательного использования электромобилей». «Это смешно, и это всегда было главной частью моей кампании. Электромобили — это хорошо, но не нужно заставлять всех владеть ими», — заявил глава Белого дома.

Ранее источник Bloomberg сообщал, что Маск просил сохранить в законопроекте важные налоговые льготы для электромобилей, но ему не удалось этого сделать.

Публичная перепалка Трампа и Маска длится с начала июня. Миллиардер резко раскритиковал бюджетный законопроект, назвав его «отвратительной мерзостью». По мнению Маска, он увеличит дефицит бюджета и сведет на нет экономию средств.

Трамп в ответ заявил о своем «большом разочаровании в Илоне» и объяснил, что законопроект отменяет налоговые льготы для электромобилей. Республиканец добавил, что лучшим способом сэкономить бюджетные деньги Трамп назвал прекращение всех государственных субсидий и контрактов Маска.

Бизнесмен, в свою очередь, сказал, что без него Трамп проиграл бы президентские выборы, и заявил, что американский глава якобы фигурировал в файлах, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт называла обвинение Маска в адрес Трампа «досадным эпизодом». По ее словам, миллиардер недоволен законопроектом американского лидера о бюджете, поскольку в документе нет политических мер, которых он хотел.

Отец Илона Маска Эррол объяснял, что миллиардер и президент последние пять месяцев находятся в состоянии «сильного стресса», на фоне которого между ними и произошли разногласия. Вместе с тем он выразил мнение, что Маск-младший в этом конфликте «совершил ошибку», а Трамп выйдет из него победителем.

Позднее Маск публично извинился за «некоторые» посты о президенте США. О каких именно публикациях идет речь, он не уточнил.