Президент США Дональд Трамп приказал разместить две ядерных подводных лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами. Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — говорится в посте.