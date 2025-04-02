Решение президента США Дональда Трампа заморозить финансирование международных гуманитарных проектов распространилось и на Международный комитет Красного Креста. Однако в организации надеются, что с американской администрацией удастся договориться, поскольку «сигнала об отмене» взносов пока не было. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал гендиректор МККК Пьер Кренбюль.

«На данный момент, как вы знаете, финансирование гуманитарного сектора в целом заморожено и находится в процессе пересмотра. Пока мы не получили сигнала об отмене. Мы активно вовлечены в переговоры с Соединенными Штатами в надежде, конечно, сохранить финансирование МККК», — пояснил Пьер Кренбюль.

Он добавил, что «гуманитарная деятельность исторически пользовалась [в США] двухпартийной поддержкой».

Также, по его словам, США до сих пор оставались крупнейшим донором Международного Красного Креста. Так, в последние годы Штаты выделили Международному комитету Красного Креста более 500 миллионов швейцарских франков (примерно столько же в долларах США). Взносы от Германии в последние годы находятся на уровне более 200 миллионов.

«Российская Федерация в настоящее время не входит в группу крупнейших стран-доноров МККК», — признал гендиректор МККК.

При этом собеседник RTVI отметил, что Россия как одна из стран-участниц Женевских конвенций «в последние годы оказывает поддержку Международному комитету Красного Креста в финансовом плане».

«Мы ценим это», — подтвердил Пьер Кренбюль.

Он также убежден, что нет никакой угрозы закрытия офиса МККК в Москве: «Нет. Мы привержены нашему присутствию здесь и диалогу — например, это очень важно в вопросе доступа к военнопленным, но также и для глобального диалога по международному гуманитарному праву. <…> И то, что мы имеем возможность работать [в России], конечно, очень важно для нас».

По его словам, у организации «давние отношения с Российской Федерацией, и за последние 30-35 лет они прошли через очень много разных этапов».

«Конечно, с началом международного конфликта на Украине наш офис стал играть другую роль. МККК сталкивается с этим во многих конфликтах, когда приходится переходить от одной фазы к другой. Важно, что отношения остаются устойчивыми, а каналы связи — открытыми», — заключил Пьер Кренбюль.