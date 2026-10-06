Президент США Дональд Трамп заявил, что телевизионные ролики, восхваляющие его достижения, больше не будут оплачиваться из бюджета. После критики со стороны представителей обеих партий он обещал использовать собственные средства и деньги политического комитета MAGA Inc. Белый дом подтвердил, что дальнейшие расходы возьмет на себя комитет, сообщает Associated Press.

По данным агентства, на рекламу уже потратили не менее $1,5 млн федеральных средств. При этом Трамп не сообщил, будут ли возвращены деньги за ролики, которые успели выйти в эфир.

В публикации в Truth Social 5 октября президент продолжил защищать содержание рекламы. Он назвал ее позитивным продвижением США и обвинил в недовольстве «радикальных левых». Однако объявил, что последующие «патриотические» ролики будет оплачивать сам и из средств, собранных для MAGA Inc.

Речь идет о трех роликах, которые транслировались на национальном телевидении перед промежуточными выборами в Конгресс. В одном Трамп заявляет, что Америка никогда не станет коммунистической страной. В другом изображения горы Рашмор сопровождаются его словами о «золотом веке Америки». В конце размещена пометка об оплате правительством США.

Использование бюджетных денег вызвало вопросы у законодателей и специалистов по этике: они усмотрели в роликах политическое продвижение президента и потребовали независимых расследований. Критики считают, что реклама может нарушать ограничения на государственную пропаганду и партийную деятельность чиновников.

По данным Roll Call, администрация перевела $20 млн, предназначенных Таможенно-пограничной службе, на счет для памятных мероприятий, из которого финансировалась рекламная кампания. Эта сумма отражает выделенные средства и отличается от оценки расходов на уже показанные ролики.

Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр, назначенный Трампом, ранее защищал рекламу и отклонил запрос о ее расследовании. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, напротив, 5 октября потребовал независимой проверки расходования средств.

Объявленный источник дальнейшего финансирования — MAGA Inc. — к концу июля располагал более чем $400 млн. По данным AP, комитет уже начал направлять средства на поддержку республиканских кандидатов перед выборами 3 ноября.