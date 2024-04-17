Доля туров по России на майские праздники по сравнению с прошлым годом сократилась больше чем вдвое — с 19% до 9%. Это выяснила компания Travelata.ru на основе данных обо всех бронированиях на своем онлайн-сервисе. RTVI узнал, как в компании объясняют причину спада и что об этом говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россия в 2024 году — лишь третья по объему бронирований на майские праздники, говорится в релизе Travelata.ru, который имеется в распоряжении RTVI. Первое место, как и год назад, занимает Турция, на второе поднялся Египет.

Средний чек по Турции за год вырос незначительно, тогда как туры в Египет и по России подорожали существенно — на 18% и 29% соответственно, сообщает компания. При этом российские курорты все равно остаются самыми бюджетными среди популярных направлений, отмечается в релизе.

В компании объясняют, что россияне предпочитают в мае отдыхать в Турции, где уже тепло и можно купаться. В прошлом году люди опасались возможных проблем с трансграничными перелетами, поэтому было больше продаж по России, но сейчас трафик наладился, и, если финансы позволяют, россияне выбирают зарубежные курорты.

По данным бронирований на лето, Россия занимает уже второе место, «хотя показатель тоже не очень высокий», добавили RTVI в пресс-службе Travelata.ru.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отрицает снижение доли поездок по России на майские праздники. В разговоре с RTVI он объяснил цифры Travelata.ru «маркетинговым профилем самой компании» и подчеркнул, что они «абсолютно не релевантны состоянию рынка».

«Мы не наблюдаем такого спада. Количество туристов, путешествующих по России на майские праздники или летом, в десятки раз превышает количество выездных туристов за рубеж, и в этом году никаких неожиданных событий не предвидится, эта пропорция сохранится», — сказал Ромашкин.

По его данным, на первом месте по внутрироссийскому спросу — Краснодарский край, на втором — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Петербург, «такая экскурсионная классика».