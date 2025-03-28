Идея лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ввести визы со странами Центральной Азии — это «работа на внутреннюю повестку» и популизм. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Миронов выполняет свою собственную партийную повестку. Он возглавляет “Справедливую Россию”, он считает, что справедливость для России — это везде и всюду заниматься популизмом и, играя на чувствах населения, требовать невозможного и ненужного, например, ввести визы (со странами Центральной Азии)», — отметил Затулин.

Депутат отметил, что в своем заявлении Миронов «не отвечает» на некоторые вопросы, например: «Чем вы заместите этих трудовых мигрантов, что это повлечет за собой в отношениях Центральной Азии с нами, как это повлияет на их (стран Центральной Азии) дальнейшую ориентацию и мотивацию?»

«Он не хочет [на эти вопросы] отвечать. Он работает на внутреннюю повестку. Ну и пускай говорит. Что я могу сказать? Каждый делает, что умеет. Вы знаете, Жан Марэ в свое время сказал: “Тучки собираются, дождик льет, гром гремит, я чихаю”. Каждый делает, что умеет. Вот и все», — резюмировал Затулин.

Миронов не первый год выступает с идеей ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Например, 28 марта в Новосибирске он объяснил необходимость этого решение тем, что патентная система для трудовых мигрантов себя не оправдала, потому что она, по его мнению, позволяет иностранцам въезжать в Россию, но не работать, поэтому ее нужно отменить.

По мнению Миронова, нужно также требовать, чтобы мигранты не привозили с собой семьи: «Приехали, отработали и уехали — без семей. <…> Семьи здесь абсолютно не нужны».

В октябре 2024 года лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщил, что нужно ввести визовый режим «со странами — основными “поставщиками” мигрантов», отметив, что России «нужны рабочие руки, но не нужен ни проходной двор, ни этнические анклавы».

С аналогичным предложением лидер СР выступал еще несколько раз, в том числе в декабре 2021 года: тогда он объяснял необходимость введения визового режима со странами Центральной Азии тем, чтобы «защитить нашу экономику от дешевого труда, который тормозит ее развитие», а страну — от ввоза штаммов коронавирусной инфекции.