В турецкой провинции Болу возник пожар на горнолыжном курорте Карталкая. По меньшей мере погибли три человека, 21 пострадал, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

Губернатор Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие — местные граждане. К месту ЧП направлены пожарные команды и спасатели. Проводится эвакуация постояльцев отеля.

По данным CNN Türk, возгорание произошло на крыше семиэтажного отеля около 03:00 по местному времени и охватило все здание.

Карталкая — горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Расположен в 263 км от Стамбула, и в 186 км от Анкары в районе горной гряды Кёроглу на высоте 2 200 м над уровнем моря.

Точное число постояльцев, которые находились в гостинице, не уточняется. Айдын говорил, что в отеле остановилось 234 гостя.

Посольство России не получало сведений о пострадавших или погибших при пожаре в отеле в турецком Болу россиянах, сообщает РИА Новости.