Три канадские организации признали нежелательными из-за «дискредитации» России

Министерство юстиции России внесло три канадские организации в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновленный перечень Минюста вошли Школа международных отношений* и государственной политики им. Питера Мунка*, Российско-канадский демократический альянс и Школа международных отношений им. Нормана Патерсона*. Генпрокуратура 13 марта признала их деятельность нежелательной на территории России.

На сайте школ им. Питера Мунка* и Нормана Патерсона* указано, что учащиеся получают образование сфокусированное на международных отношениях. Организации работают при университете Торонто и Карлтонском университете, на их базе открыты центры по исследованию проблем безопасности.

В Генпрокуратуре считают, что эти организации участвуют в развернутой западными государствами информационной кампании, направленной на «дискредитацию Российской Федерации и разжиганию антироссийских направлений».

Из информации на сайте Российско-канадского демократического альянса* следует, что он был основан на базе сообщества россиян в Канаде. В качестве целей альянса указано развитие российско-канадского сообщества в традиции демократии, прав человека и гражданина.

По мнению российского надзорного органа, деятельность этой организации направлена на консолидацию проживающих в Канаде граждан России для вовлечения их в «информационно-пропагандистские акции по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также в пропаганду запрещенного международного общественного движения ЛГБТ**».

* деятельность организации признана нежелательной на территории России