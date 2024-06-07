6 июня в Москве стартовал 15-й фестиваль документального кино Beat Film Festival, который продлится до 16 июня. Всего в этом году в киносмотре участвует более 30 новых картин — как российских, так и зарубежных. Рассказываем о пяти самых интересных фильмах программы 2024 года.
«Мишель Гондри: DIY»
Реж. Франсуа Немета
Мишель Гондри — режиссер таких фильмов как «Вечное сияние чистого разума» и «Пена дней». Он работал над самыми необычными клипами Бьорк, Тома Йорка, White Stripes и Daft Punk.
В своих работах режиссер показывает самые безумные и абсурдные фантазии, экспериментирует с декорациями, типами съемки. В его фильмах почти нет графики — все сказочные элементы он создает подобно режиссерам начала XX века, используя лишь магию кино.
Документальный портрет Гондри снял его давний соратник и помреж Франсуа Немета, который показал, как режиссер ищет идеи для своих картин и кто ему помогает в изготовлении всех сложных декораций.
«Кино Годара»
Реж. Сирил Лёйти
Еще один фильм-портрет французского режиссера из программы Beat рассказывает об одной из важнейших фигур мирового кинематографа — Жане-Люке Годаре. Спустя два года после смерти Годара, ставшего символом свободы в кино, режиссер Сирил Лёйти рассказывает о пионере Новой волны.
Однако автор показывает Годара не столько великим творцом, сколько обычным человеком — со всеми его ошибками, предубеждениями и слабостями. Лёйти в своей картине пытается разобраться, почему спустя столько лет после начала Новой волны кино Годара все еще современно и что делает его фильмы неповторимыми.
«Вечеринка на краю света»
Реж. Уильям Росс, Тернер Росс
Американский роуд-муви о компании подростков из Орегона, решивших отправиться на грандиозную вечеринку на побережье. Им предстоит преодолеть путь через всю Америку без денег и знакомств. Подобно героям романа «На дороге», они будут исследовать бескрайние просторы, совершать безумные поступки и узнавать что-то новое о себе.
«Ненастоящий детектив»
Реж. Крис Касик
Главная героиня этого фильма — официантка в стрип-клубе Эмили Нестор, которая всегда мечтала стать детективом. Сама она родом из небольшого городка в Западной Виргинии, где загадочные происшествия — большая редкость. Однако Эмили решает расследовать самостоятельно смерть молодой женщины, погибшей в автокатастрофе.
Чтобы делиться результатами своих трудов, она заводит подкаст, в котором рассказывает слушателям обо всем, что ей удалось найти по делу. Вскоре ее проект становится таким популярным, что Эмили придется отвечать за свои слова. Картина поднимает проблему восприятия информации в эпоху пост-правды.
«Рюити Сакамото: последний концерт»
Реж. Нэо Сора
Рюити Сакамото — один из самых известных композиторов в мире. Он писал музыку к фильмам, сочинял рингтоны для Nokia и увертюру для открытия Олимпийских игр, записывал босановы в Бразилии и звуки ледников в Гренландии. Он умер в 2023 году после продолжительной болезни.
Незадолго до своей смерти Сакамото попросил своего сына Нео Сора снять свой прощальный концерт, чтобы люди со всего мира услышали в его исполнении самые личные и трогательные композиции, написанные Сакамото.