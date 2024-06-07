6 июня в Москве стартовал 15-й фестиваль документального кино Beat Film Festival, который продлится до 16 июня. Всего в этом году в киносмотре участвует более 30 новых картин — как российских, так и зарубежных. Рассказываем о пяти самых интересных фильмах программы 2024 года.

«Мишель Гондри: DIY»

Реж. Франсуа Немета

Мишель Гондри — режиссер таких фильмов как «Вечное сияние чистого разума» и «Пена дней». Он работал над самыми необычными клипами Бьорк, Тома Йорка, White Stripes и Daft Punk.

В своих работах режиссер показывает самые безумные и абсурдные фантазии, экспериментирует с декорациями, типами съемки. В его фильмах почти нет графики — все сказочные элементы он создает подобно режиссерам начала XX века, используя лишь магию кино.

Документальный портрет Гондри снял его давний соратник и помреж Франсуа Немета, который показал, как режиссер ищет идеи для своих картин и кто ему помогает в изготовлении всех сложных декораций.

«Кино Годара»

Реж. Сирил Лёйти

Еще один фильм-портрет французского режиссера из программы Beat рассказывает об одной из важнейших фигур мирового кинематографа — Жане-Люке Годаре. Спустя два года после смерти Годара, ставшего символом свободы в кино, режиссер Сирил Лёйти рассказывает о пионере Новой волны.

Однако автор показывает Годара не столько великим творцом, сколько обычным человеком — со всеми его ошибками, предубеждениями и слабостями. Лёйти в своей картине пытается разобраться, почему спустя столько лет после начала Новой волны кино Годара все еще современно и что делает его фильмы неповторимыми.

«Вечеринка на краю света»

Реж. Уильям Росс, Тернер Росс

Американский роуд-муви о компании подростков из Орегона, решивших отправиться на грандиозную вечеринку на побережье. Им предстоит преодолеть путь через всю Америку без денег и знакомств. Подобно героям романа «На дороге», они будут исследовать бескрайние просторы, совершать безумные поступки и узнавать что-то новое о себе.

«Ненастоящий детектив»

Реж. Крис Касик

Главная героиня этого фильма — официантка в стрип-клубе Эмили Нестор, которая всегда мечтала стать детективом. Сама она родом из небольшого городка в Западной Виргинии, где загадочные происшествия — большая редкость. Однако Эмили решает расследовать самостоятельно смерть молодой женщины, погибшей в автокатастрофе.

Чтобы делиться результатами своих трудов, она заводит подкаст, в котором рассказывает слушателям обо всем, что ей удалось найти по делу. Вскоре ее проект становится таким популярным, что Эмили придется отвечать за свои слова. Картина поднимает проблему восприятия информации в эпоху пост-правды.

«Рюити Сакамото: последний концерт»

Реж. Нэо Сора

Рюити Сакамото — один из самых известных композиторов в мире. Он писал музыку к фильмам, сочинял рингтоны для Nokia и увертюру для открытия Олимпийских игр, записывал босановы в Бразилии и звуки ледников в Гренландии. Он умер в 2023 году после продолжительной болезни.

Незадолго до своей смерти Сакамото попросил своего сына Нео Сора снять свой прощальный концерт, чтобы люди со всего мира услышали в его исполнении самые личные и трогательные композиции, написанные Сакамото.