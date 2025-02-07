Россия готова к тому, чтобы сократить рабочую неделю до 36 часов с нынешних 40-ка, но законопроект об этом будет внесен в Госдуму только после окончания военной операции на Украине. Об этом заявила RTVI автор инициативы, член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Такое условие депутат объяснила тем, что сейчас многие предприятия работают круглосуточно по три смены, и никто добровольно не выберет работать в таком режиме, если будет 36-часовая альтернатива.

«По моему убеждению, сегодня есть производства, на которых просто необходимо сохранить именно рабочую смену, восьмичасовую, круглосуточную. Если мы сегодня скажем: «давайте 36-часовую рабочую неделю вводить», пусть на добровольных основах, кто из людей выберет восьмичасовую смену, притом что можно трудиться, допустим, семь часов?» — пояснила Бессараб.

Она уточнила, что речь идет о снижении продолжительности рабочей недели при сохранении той зарплаты, которую граждане получают при 40-часовой неделе.

«Сегодня стимул для работников — трудиться меньше за ту же самую заработную плату. Это действительно такой существенный стимул. При равной оплате труда человек выберет там, где трудиться придется меньше», — убеждена депутат.

В этой связи было бы неправильно предлагать работодателям даже добровольно поучаствовать в эксперименте по сокращению рабочей недели до окончания военной операции, пояснила она.

«Вместе с тем, после нашей победы, я считаю, что такую инициативу необходимо вносить, и буду это делать. Надеюсь, что она пройдет и получит положительные отзывы», — сказала Бессараб.

Кто уже работает по 36 часов

Ранее Бессараб рассказала ТАСС, что вводить 36-часовую рабочую неделю нужно именно в качестве эксперимента длительностью один-два года и только с добровольным участием работодателей. Многие из них еще во время пандемии убедились, что при дополнительных часах отдыха производительность не падала, отметила депутат. «Более того, люди стараются более интенсивно поработать в течение недели, чтобы в пятницу уйти после полудня, к примеру», — добавила она.

В беседе с RTVI Бессараб напомнила, что с 2017 года в российском трудовом законодательстве закреплена норма о 36-часовой рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. По ее оценке, это дало положительный опыт — «все женщины на селе трудятся сокращенную продолжительность рабочей недели при сохранении заработной платы, но это никоим образом не влияет на их производительность труда».

Бессараб также дала понять, что Россия будет ориентироваться на опыт других стран, которые уже пошли по пути сокращения рабочих часов.

«Кто-то уже успел набить шишки — конкретно выявить недостатки и достоинства сокращенной продолжительности рабочей недели до 36-часовой, либо некоторые страны пошли дальше — до 35 часов в неделю, это Франция, 32 [часа] — Нидерланды», — привела пример парламентарий.

От 36 часов — к четырехдневке

Светлана Бессараб также высказала мнение, что в перспективе России нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе. Вместе с тем она считает, что в ближайшее десятилетие четырехдневка невозможна «без роботизации, без автоматизации, механизации, без цифровизации производства».

Отметив, что Германия «хочет на четырехдневку», депутат сказала, что не верит, что «у них получится». «Германия не сможет этого сделать, потому что у них тоже есть проблема с трудовыми ресурсами, и это приведет к удорожанию себестоимости продукции», — пояснила она.

В 2024 году в Германии в течение шести месяцев испытывали четырехдневную рабочую неделю. В эксперименте участвовали 45 компаний, сотрудники которых работали меньше, не потеряв в прежней зарплате. В итоге 73% участников заявили, что готовы либо полноценно перейти на четырехдневный график, либо продлить тестовый период, 20% решили вернуться на пятидневку, еще две компании отказались от участия в эксперименте.

«Сегодня это звучит, может быть, как у Остапа Бендера развитие Нью-Васюков, но я думаю, что это гораздо глубже, и нужно просто понимать, что процессы прогресса не остановить, и нам придется думать и об этом тоже», — заключила Бессараб.