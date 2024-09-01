В Польше арестовали мужчину, обвиняемого в том, что он в течение пяти лет удерживал в своем сарае женщину, совершая над ней физическое и психологическое насилие «с особой жестокостью». Об этом сообщает издание My Glogow.

Жителя деревни Гайки задержали в конце августа после того, как он привез свою жертву ― 30-летнюю женщину по имени Малгожата ― в больницу с вывихом плеча. По словам пострадавшей, они познакомились в интернете и скоро начали встречаться. В январе 2019 года обвиняемый привез ее к себе домой и заточил в сарае, после чего более пяти лет морил голодом, избивал и насиловал.

В сарае не было электричества и воды, у потерпевшей не было доступа к туалету, средствам гигиены, телефону и солнечному свету, пишет My Glogow. По словам Малгожаты, ночью мужчина выводил ее мыться и иногда просто поливал из шланга, но если она «слушалась, то получала теплую воду».

В результате жестокого обращения в августе 2023 года у женщины случилась перфорация желудочно-кишечного тракта, а спустя год она получила обширную травму левой подмышки с повреждением лимфатических узлов, сообщила прокуратура города Легница.

По словам Малгожаты, она родила от обвиняемого ребенка, которого отдала на усыновление. За пять лет женщина выходила на улицу лишь несколько раз, когда обвиняемый отвозил ее в больницу с переломами и другими серьезными травмами. При каждом выходе мужчина надевал на нее балаклаву, чтобы она не видела местности.

Малгожата утверждает, что боялась рассказать врачам о происходящем, поскольку обвиняемый угрожал, что в случае жалоб ей будет «еще хуже». Пострадавшая остается в больнице. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает, но ей нужен покой. С женщиной работает психолог.

Арестованному предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, изнасиловании, физическом и моральном насилии с особой жестокостью и причинении телесных повреждений. Ему грозит от пяти до 25 лет лишения свободы. Он не признал вину.

По словам соседей, 35-летний Матеуш (фамилия обвиняемого не приводится) избегал людей, нигде не работал и зависел от родителей. Отец и мать мужчины утверждают, что ничего «не слышали и не видели». Сарай, где удерживалась Малгожата, отделен от жилого дома большим двором, пишет Wyborcza. Предположительно здание было оборудовано звукоизоляцией.

«Нам всем очень трудно в это поверить. Он не был похож на того, кто мог кому-то навредить. Он хороший парень», — сказала изданию мать мужчины.

По ее словам, Матеуш около двух лет встречался с девушкой и приводил ее в родительский дом, но затем они расстались. После этого он еще как минимум три раза состоял в коротких отношениях. Мать не одобряла, что Матеуш приводил девушек домой на ночь и «устраивал бордель». После того, как она заявила ему об этом, мужчина больше не знакомил родителей с избранницами.

Соседи называют Матеуша «чудаком», некоторые признались, что побаивались его. Он ни с кем не поддерживал тесных контактов, не всегда здоровался и бродил по ночам при свете фонарика, рассказали Wyborcza жители деревни.

Одна из собеседниц издания заявила, что у Матеуша «не все в порядке с головой». Другая рассказала, что он с детства был проблемным, и предположила, что у него было «умственное отклонение».