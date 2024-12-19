Законопроект Минэкономразвития увеличить переработки в два раза и ввести отзыв из отпуска является, по сути, желанием «загнать людей в трудовое рабство». Об этом RTVI заявил глава объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов. Он отметил, что проблему дефицита кадров на рынке труда это не решит, так как люди не станут работать лучше, а просто «сгорят».

Ранее РБК сообщил, что в Минэкономразвития разработали законопроект «по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров». В списке предлагаемых изменений: увеличение лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год; оплата сверхурочной работы свыше 120 часов в двойном размере; снятие запрета на отзыв из отпуска работников вредных производств. Кроме того работодатель сможет увольнять сотрудников за неявку на работу в течение четырех месяцев по неизвестным причинам или хищения на рабочем месте, а также получит право уведомлять подчиненных об изменениях условий трудового договора за месяц, а не за два, как сейчас.

Вострецов напомнил, что переработки и сейчас должны оплачиваться в двойном размере. По его мнению, своей инициативой министерство предлагает «узаконить 120 часов переработки без двойной оплаты, и это, конечно, ни в какие ворота не лезет», подчеркнув, что «СОЦПРОФ» выступает «категорически против всех этих новшеств».

«Мы 20 лет боролись с правительством, чтобы в Минобразовании и Минздраве убрали понятие “внутреннего совместительства”, под которым скрывались эти переработки. Но тогда оплачивали эту переработку даже не в размере полной зарплаты, а всего 30% от нее. По сути, люди работали за двоих, а вместо 300% получали 130%. Сейчас вроде выровняли этот вопрос. Но вот правительство опять хочет загнать людей в трудовое рабство», — сказал он.

Комментируя идею Минэкономразвития о двукратном увеличении лимита сверхурочной работы со 120 часов до 240 в год, Вострецов назвал ее «полной чушью». По его мнению, работник в такой ситуации будет либо трудиться «неэффективно, либо просто сгорит на работе».

«А что мы хотим, когда вместо 1 тыс. врачей на больницу есть 500? Или вместо 300 педагогов — 150. О каком качестве мы говорим? И проблема не в кадрах, а в головах чиновников — полные кретины. Надо платить нормальные зарплаты, и люди пойдут работать в эту сферу. А что получается на практике? Вместо двух полноценно оплачиваемых врачей и учителей мы имеем по одному человеку и за двойную работу платим ему 1,5 [ставки]. Но по факту-то это один человек, работающий за двух. Работает плохо, хотя деньги вроде, кажется со стороны, получает и неплохие. В этом-то и проблема», — подчеркнул собеседник RTVI.

Вострецов подчеркнул, что человек должен заниматься своими обязанностями и получать «нормальные деньги», потому что «все махинации с трудом ни к чему хорошему не приведут».

О расширении причин для увольнения и праве вызывать из отпуска

Поводов расторгнуть трудовой договор и сейчас более чем достаточно, отметил Вострецов. Он уточнил, что у многих работников зарплата состоит из двух частей: обязательной (оклад), составляющей 20—30%, и переменной (премия) — 70—80%.

«По сути — это узаконенное рабочее рабство. Премию начальник может дать, а может и не дать — так очень легко расправляются с неугодными. Будь это журналист или шахтер — не важно. Не нравятся условия и оплата труда — получи оклад и закрой варежку или иди на выход, не баламуть народ», — сказал собеседник RTVI.

При этом, продолжил Вострецов, далеко не все работники готовы отстаивать свои права и судиться, так как на это «уходит много времени».

Также он выступил против предложения Минэкономразвития разрешить вызывать работников вредных производств из отпуска с их согласия и с оплатой в двойном размере.

«Человек отпахал во вредных условиях — ему необходим отдых и восстановление, он не машина, а здоровья не купишь даже за деньги. Если введены режим ЧС или военное положение — тогда без вопросов, угроза людям и стране выше интересов личности, но во всех других случаях точно нет. Никакие кадры от этих новшеств не появятся, а народ как пахал, так и будет — только голову пониже нагнет», — сказал Вострецов.

По мнению главы объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ», с нехваткой рабочей силы на рынке нужно бороться «не увеличением нагрузки на людей», так как это может привести к негативным эффектам не только социальным, но и экономическим.

«Ведь никто не считал, насколько увеличатся больничные, как снизится производительность труда? Просто привыкли идти легким путем, гнуть, пока гнется! А эффекта — ноль!» — сказал эксперт.

Вострецов отметил, что в вопросе производительности труда Россия пока отстает от многих развитых стран. К примеру, в деревообрабатывающей промышленности на 10 тыс. рабочих мест приходится, по его оценке, в среднем всего шесть роботов.

«Для сравнения — в Южной Корее каждое десятое место роботизировано. “Бережливое производство” как инструмент повышения производительности труда до сих пор не заняло умы менеджеров на производстве. <…> И если довести [в России] роботизацию до средних европейских значений, то у нас окажется недостаток рабочих мест и нехватка персонала на 1,5—2 млн человек», — заключил собеседник RTVI.