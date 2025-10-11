В Киеве покончил с собой 32-летний бизнесмен Константин Ганич, известный как Костя Кудо: как утверждает Mash, «один из крупнейших криптопредпринимателей Украины» совершил суицид на фоне депрессии и падения крипторынка. Киевская полиция сообщает о гибели блогера, чей труп нашли в автомобиле, но не называет его имя.

В телеграм-канале самого Кудо опубликовано сообщение о том, что он «трагически ушел из жизни», а причины смерти «устанавливаются следствием».

Mash пишет, что тело блогера было найдено в ночь на 11 октября в его собственном автомобиле Lamborghini Urus, припаркованном на Оболони. По данным канала, в салоне также обнаружили зарегистрированное на Кудо огнестрельное оружие.

Информацию о том, что Кудо покончил с собой минувшей ночью, подтверждает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник в киевской полиции. По его словам, вечером 10 октября блогер жаловался близким на финансовые трудности и депрессию, а потом разослал предсмертное послание.

«РБК-Украина» пишет, что официально органы власти не называют имя погибшего блогера, но в соцсетях уже появились сообщения о том, что это Костя Кудо.

На официальном сайте самого полицейского управления столицы Украины сообщается, что утром 11 октября «тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто».

«Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии, из-за имеющихся финансовых затруднений, а также направил им прощальное сообщение», — уточнили в отделе коммуникаций полиции Киева.

По факту гибели бизнесмена начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство», сейчас проводится досудебное расследование.

Ганич являлся создателем и руководителем образовательной платформы Cryptology, а также возглавлял «Ассоциацию трейдеров Украины». Mash отмечает, что ему принадлежал единственный в стране автомобиль Ferrari 296 GTB, стоимость которого составляет 15 млн гривен (более 29 млн рублей).

В ночь на 11 октября после заявлений президента США Дональда Трампа о введении дополнительных торговых пошлин в отношении Китая в размере 100% поверх уже действующих сборов произошел обвал криптовалютного рынка и акций крупнейших компаний. Американский фондовый рынок потерял $1,65 трлн, а крипторынок — $10 млрд.