Несмотря на ограничения, введенные в отношении россиян, многие страны продолжают принимать туристов из России. RTVI опросил экспертов по финансам, какие способы оплаты покупок и услуг в других государствах сегодня наиболее актуальны и как можно обезопасить себя от мошенничества.

Наличные

Наверное, самый простой способ — это купить наличные деньги страны, куда человек собирается отправиться. Перед поездкой за границу это можно сделать в отделениях российских банков, но желательно, естественно, заранее уточнить, есть ли необходимая валюта в необходимом количестве в том или ином банке.

У многих российских банков, особенно если мы говорим про крупные банки — Сбербанк, ВТБ — есть достаточно удобные карты офисов и отделений, где можно купить наличную валюту. Там даже показано, какую валюту какой страны можно купить, например, дирхамы.

Никаких проблем с вывозом наличных за границу нет, если соблюдать все правила и декларировать деньги. Главное — изучить при вывозе условия тех или иных аэропортов, стран и обезопасить себя. Если суммы большие, то лучше взять две-три консультации у проверенных юристов, финансистов, чтобы уточнить актуальную информацию. Прямо прийти и сказать: «Я буду через Шереметьево перевозить, допустим, $100 тыс., подскажите то-то и то-то».

Это будет дешевле и проще — 5-10 тыс. рублей за консультацию заплатить, чем в аэропорту встать и просто потерять стоимость билета и время. И лучше сильно заранее приехать в аэропорт.

Да, сейчас требования ужесточаются, но это просто надо принять как факт, в этом нет ничего плохого. Надо готовиться к тому, что сейчас меняется финансовая система — глобально и локально. Просто надо изучать все текущие правила.

Если суммы очень большие, и вам критично по времени, можно воспользоваться услугами личного помощника. Допустим, вы поняли, что вам нужно перевезти $100 тыс., $200 тыс.. Личный помощник поедет в этот аэропорт, так как телефоны не всегда отвечают, лично подойдет, всё узнает и проконсультирует вас прямо «из рук в руки».

Это не очень дорого стоит, пару тысяч рублей. Я думаю, можно их заплатить, и тогда будет вообще супербезопасно и суперкомфортно. А если суммы не очень большие, то и нет смысла так заморачиваться. Можно просто изучить законы, сделать по правилам и не пытаться это всё обойти.

Какая сейчас ситуация в мире с использованием карты «Мир»

Расплачиваться картой «Мир» можно в некоторых странах, но, естественно, мы говорим не о так называемых «недружественных» странах, а о дружественных. «Мир» принимают в Беларуси практически все платежные устройства. Ей можно расплатиться в Абхазии, в Венесуэле, по крайней мере, в туристических районах. Начали они это делать недавно.

Также с картами «Мир» работают Вьетнам, Казахстан, Куба, Таджикистан. Я думаю, можно назвать еще Южную Осетию и Армению. Тем более, что в случае, например, с Арменией, там сохранилась дочка ВТБ — «ВТБ-Армения». Она обслуживает карты «Мир» на своей инфраструктуре, с этим проблем нет.

К сожалению, думаю, что не порекомендую карту «Мир». Мало где ее принимают, в основном она используется внутри России. Я думаю, что она все-таки предназначена именно для российских пользователей, а за рубежом это UnionPay. Я даже, честно, не знаю, кто использует карты «Мир» для зарубежных покупок.

Кобейджинговые карты (UnionPay, «Золотая корона»)

Кобейджинговые карты — это такая разновидность карт, которые работают на национальной платежной системе «Мир», но также совмещены еще и с платежной системой другой страны. Самые популярные варианты — это, конечно же, кобейджинговые карты, которые сочетают в себе российскую платежную систему «Мир» и китайскую UnionPay.

В России такая карта работает через «Мир», а если человек, допустим, находится в Китае, то она автоматически переключается на UnionPay. При этом смена платежной системы происходит автоматически, дополнительно ничего активировать в другой стране не нужно.

Самый лучший способ — это платежная система UnionPay. Единственное, что в банках, которые находятся под санкциями, вы ее просто не откроете. С ней не работают ни Сбербанк, ни Т-банк, ни ВТБ. Работают — Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта-банк. Выпуск карты может занимать какое-то количество времени, поэтому если есть необходимость уехать за границу, лучше хотя бы за месяц позаботиться о том, чтобы подать заявку на выпуск этой карты.

И если человек снимает наличные за границей, то тоже есть комиссия в размере около 450 рублей, как правило. Надо выбирать, какие банкоматы выдают сумму побольше за раз. То есть, допустим, снимать не 2-5 тыс., а 10-15 тыс. за раз, тогда комиссия ниже.

В целом, я бы рекомендовала остановиться на этих двух вариантах — либо «Золотая корона», либо UnionPay. Но лучше, если есть возможность всё это делать через UnionPay.

Иностранные карты

За границей можно расплачиваться с помощью карты иностранного банка. Тут можно рассмотреть разные варианты. Например, можно открыть счет при личном посещении другой страны. Такие услуги россиянам оказывают Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия.

Перед тем как ехать куда-то и открывать карту, важно обращать внимание на условия по открытию счетов. В Грузии или в Армении для россиян они могут часто меняться. Соответственно, нужно понимать, какое количество дней вам понадобится для того, чтобы открыть карту.

После 2014 года много кто из банков перестал работать с россиянами. Еще одна волна была после 2018 года, и сейчас, после 2022 года, просто огромная волна тех, кто перестал работать. Текущих клиентов обслуживают, а новых клиентов не берут. Хотя бывали случаи, когда и от текущих клиентов отказывались.

Во-первых, подобрать банк очень сложно. Во-вторых, это также очень сложно сделать технически. Это надо делать через посредников, что чревато опять же мошенническими историями. Есть ли в этом необходимость, когда можно делать эти переводы за рубеж через российский банк? Если да, то надо понять — либо это бизнес-необходимость, либо личная. Если суммы не очень большие, можно не открывать именно счет и карту в зарубежном банке.

Здесь надо, уже понимая задачу, рассматривать разные варианты и прямо посчитать — сколько стоит и насколько сложно открыть карту зарубежного банка. Если я отправляю $10 тыс., $100 тыс. — сколько мне это будет стоить, какие сложности возникнут? Если это делать через российский банк либо через какой-то банк партнера, то надо смотреть риски, смотреть комиссии.

Если, например, комиссии одинаковые и там, и там по расходам, но при этом в одном варианте риски очень большие, как в случае с криптобиржами, — то зачем? Овчинка выделки не стоит. Если честно, то даже если бы комиссии были сильно ниже, я бы тоже не стала связываться. Сейчас вопрос безопасности стоит остро.

«Карточный туризм»

Открыть карту можно, не выезжая за пределы России. Например, некоторые страны предлагают «карточный туризм». То есть не обязательно самостоятельное посещение страны. Можно рассмотреть такой вариант. Я знаю, что «карточные туры» предлагают Узбекистан и Кыргызстан. Как вариант — можно также открыть карту в иностранном государстве и уже с ней поехать за границу.

Но здесь очень важно отметить, что перед открытием зарубежной карты следует изучить ее функционал, сопоставить его со своими потребностями, потому что в некоторых странах, например, нельзя расплатиться дебетовой картой за аренду машины, что требуется часто, или за бронирование отелей. Это можно сделать только с помощью кредитной карты.

Есть риск, что человек, например, откроет иностранную карту в иностранном государстве, поедет с этой картой за границу, но не сможет, собственно, оплатить какие-то услуги, потому что он открыл именно дебетовую карту, а не кредитку.

Виртуальные карты

В другом государстве можно оформить не только физическую, но и виртуальную карту. Здесь лучше поступать как удобнее. Если вы, например, едете в отпуск в Узбекистан или Казахстан, то не составит труда забежать в отделение банка и открыть карту на физическом носителе. Если же вы, допустим, находитесь на территории Российской Федерации или, например, уже на территории какой-то западной страны, где-нибудь в Европе, то остается вариант виртуальной зарубежной карты.

Есть сервисы, которые позволяют это сделать. Они предлагают россиянам оформить карту Visa или карту MasterCard — западных платежных систем, которые ушли из России, которые будут работать для покупок за рубежом.

Создаются такие виртуальные карты в обход официальных платежных систем, которые не работают в России, не работают для россиян, но эти виртуальные карты являются, по сути, аналогами.

Как пополнять эти зарубежные карты? Те, что работают на системе Visa и MasterCard, можно пополнять, например, с помощью криптовалюты. Но это тоже подходит далеко не всем россиянам. Нужно разобраться, как это делать, через какие биржи заводить криптовалюту и так далее.

Криптовалюта

Криптовалюта — это сейчас достаточно популярный способ, потому что он позволяет обходить мировые финансовые системы. Оплату в криптовалюте использовать стало сложнее после ухода из России биржи Binance, которая была у нас одной из самых популярных. Но все же криптовалютой пользоваться можно.

В основном сейчас россиянам в этом помогают азиатские биржи, которые лояльны к российскому рынку. Сегодня многие иностранные сервисы, которые хотят получить свои деньги с россиян, принимают криптовалюту, потому что Россия — это большой рынок. Поэтому на самом деле, если разобраться, не так сложно оплатить с помощью криптовалюты, например, подписку.

Если мы говорим о гражданах России — криптовалюта у нас не запрещена, это цифровой финансовый актив. Даже Банк России с этим согласился после того, как Министерство финансов достаточно долго обрабатывало его по этому поводу. Поэтому, если у вас есть какой-то криптокошелек, и вам необходимо что-то оплатить, а сервис принимает криптовалюту — почему нет? Это можно сделать.

Расскажу на своем примере. Мы отправились в Дубай в 2023 году, перед этим оформили карту UnionPay от «Газпромбанк». И как раз таки карта «Газпромбанк» у нас не сработала — там задвоилась личность, был баг, связанный с этой картой.

У меня есть криптокошелек. Самым простым способом было обратиться в специальную компанию, которая просто обналичила мне криптовалюту, перевела ее в доллары. То есть я зачислила криптовалюту на их счет, а они прямо в офисе банка выдали мне определенное количество наличных, с которыми я и жила в отпуске в ОАЭ. Как это ни удивительно, но это был самый простой вариант обналичить деньги в другой стране.

Сложнее с вопросом владения финансовым активом. Сейчас Госдума легализует в России владение цифровыми активами, но нужно помнить, что за цифровые активы, естественно, нужно платить налог. Об этом знают не все, кто владеет криптой. Это 13% от дохода, если мы говорим о физлицах с доходом меньше 5 млн рублей в год, и 15%, если доходы больше.

Многие покупают криптовалюту через обменники, а это тоже не очень безопасная история, та еще лотерея. И комиссии могут быть высокие, и велики риски нарваться на мошенников.

Я очень не рекомендую популярный среди молодежи вариант оплаты через криптобиржи, потому что они, по сути, являются некой платформой, которая соединяет физлиц. То есть вы договариваетесь с другим человеком, и эта платформа выступает в качестве посредника — к сожалению, сейчас технически и репутационно они мало за что отвечают. Очень часто из-за недоработок, связанных с техническими и юридическими моментами, возникают случаи мошенничества, когда деньги замораживают.

Бывали такие случаи, когда криптобиржи замораживали деньги просто потому, что они принадлежали россиянам. Чаще всего это касалось крупных сумм. Также сейчас участились случаи, когда вы отправляете деньги, а контрагент на той стороне говорит, что не получал их, и они замораживаются.

Пока вы создаете спор, проходит две недели — это тоже нервы, волокита и надо разбираться. Да, деньги могут вернуть, но я думаю, что рисковать здесь нет абсолютно никакой необходимости, когда есть альтернативные варианты.

Здорово было бы, если бы наши замечательные российские банки, наш ЦБ когда-нибудь со временем создал такую платформу, которая проводила и контролировала бы подобные операции. Я думаю, что обязательно всё это будет создано.

Цифровые финансовые активы уже создаются, но это дело времени, поэтому я бы пока не рассматривала этот способ. Да, это может быть удобно и быстро, но лучше, например, использовать тот же UnionPay или «Золотую корону», если есть такая возможность.

Это может быть не очень дешево из-за того, что когда вы открываете карту UnionPay в российских рублях и оплачиваете, к примеру, покупку в Турции, то ваши российские рубли конвертируются в китайском банке-партнере в юани. Потом из юаней — в турецкую лиру, к примеру. И вот эти постоянные двойные конвертации могут быть обременительны. Но зато это безопасно, и я думаю, что лучше доплатить.

Сервисы-посредники

Оплата покупок через сервисы-посредники — это достаточно популярный способ сейчас у россиян. Как он работает? Есть специальные сервисы-посредники, которые предлагают перевести деньги. Эти сервисы можно найти в социальных сетях, например, в Telegram достаточно большое количество каналов предлагают такие услуги. Но здесь важно помнить, что будет комиссия около 30%, а в некоторых случаях даже около 40%.

Поэтому, если есть необходимость оплатить что-то не одноразовое, а постоянное, то, конечно же, проще оформить банковскую карту за границей, чем ежемесячно платить через такой сервис.

Очень важно учитывать опасности при использовании этих сервисов. Если мы нашли в Telegram группу, которая предлагает оплачивать покупки за рубежом, то очень сложно распознать — это действительно человек или компания тебе оплатит услугу, или это мошенники? Это очень рискованный способ.