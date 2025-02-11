В 2024 году максимальный рост интереса к России пришелся на туристов из Саудовской Аравии, их количество за год выросло почти в семь раз, следует из данных ФСБ, на которые обратил внимание RTVI. В целом в Россию в 2024 году приехало на 134% больше иностранных туристов по сравнению с 2023-м: 1,57 млн чел. против 670,6 тыс. чел.

В 2024 году турпоток из Саудовской Аравии в РФ увеличился на 605,8%. Если в 2023 году из этой страны в Россию въехало только 7,8 тыс. туристов, то в 2024 году из было уже более 55 тыс.

Рост показывает и турпоток из других ближневосточных стран — ОАЭ (+53% год к году), Турции (+23%), Ирана (+68%). Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объясняет это хорошим отношением к России на Ближнем Востоке и большим количеством стыковочных транзитных рейсов «по вполне приемлемым ценам».

«Россия с точки зрения восприятия ими очень позитивное направление, безопасное, недорогое. От этого и есть рост», — считает он.

С этим согласен и вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора “ИНТУРИСТ” Александр Мусихин. По его словам, рост интереса к России со стороны ближневосточных туристов связан в первую очередь с удобным авиасообщением и ценами на отдых.“Туры в европейские страны с аналогичным размещением в 1,5 раза дороже российских”, — добавляет он.

В ситуации с Ираном большую роль сыграла электронная виза и групповой безвизовый режим, отмечает Мусихин. “Годом ранее в летний сезон можно было приехать в РФ только по обычной визе, которая стоила $150-300, и было много отказов”, — объясняет он.

Въездной туризм в Россию в 2024 году в целом вырос на 134%. В 2023 году в страну с туристическими целями приехало 670,6 тыс. чел., а в 2024-м уже 1,57 млн чел.

Самый большой туристической поток в Россию идет из Китая — за год туристов оттуда стало больше на 324%. По словам Александра Мусихина, основная часть туристов из Китая — бизнес-туристы.

“Идет активное замещение европейских, японских и других компаний из стран, которые активно закрывали свой бизнес в РФ, в основном китайским бизнесом. Плюс к этому, к летнему туристическому сезону 2024 подошли с работающим безвизом и электронной визой, что положительно сказалось прежде всего на дальневосточном приграничном туризме, куда туристов приехало больше, чем в 2019 году”, — объясняет он.

На втором месте по туристическим визитам в Россию традиционно остается Германия — по данным ФСБ, за 2024 год в Россию в целях туризма въехало более 65 тыс. человек, что на 17,7% больше, чем годом ранее.

При этом, по словам Артура Мурадяна, «немецких туристов никто из коллег не видит, они каждый год попадают [в статистику], и эта цифра абсолютно непонятна». Мусихин объясняет, что в Россию из Германии, как и из Туркмении и Казахстана, которые тоже вошли в десятку лидеров в Россию, в основном едут неорганизованные туристы. Они могут, например, ехать по туристической визе, но в действительности навещать родственников.

В 2024 году в топ-10 стран по въездному туризму в Россию вошла также Индия, однако потенциал этой страны значительно выше нынешних показателей. Александр Мусихин объясняет, что этот рынок растет гораздо медленнее своего потенциала. “Мешает дороговизна авиаперевозки. Ее очень мало, индийские авиакомпании не начали летать в РФ. Также рынок ждет безвизового соглашения, по аналогии с КНР и Ираном”, — добавляет он.