Генпрокуратура подала иск против семьи экс-полицейских — бывшего начальника УМВД Краснодара Александра Семенова и его жены, бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам угрозыска Ольги Семеновой. Как считают в ведомстве, они использовали служебное положение ради личной наживы, завладев в том числе одним из крупнейших на Кубани торговых центров, пишет «Коммерсантъ».

Иск надзорного ведомства подан в Советский районный суд Краснодара. В нем говорится, что в 2005 году Семенов, используя свой статус и влияние, «захватил» 1 га земли в Прикубанском районе города. Он действовал через «подконтрольный» ему ОВД, а также через своего знакомого, который фальсифицировал для него судебные акты о праве на земельную собственность, а потом стал одним из тех, на кого оформлялись эти участки.

Сам Семенов, пользуясь служебным положением, обеспечил поступление заготовленных фальшивых документов в управление Росреестра по Краснодарскому краю, сказано в иске.

Впоследствии, как считают прокуроры, Семенов, оставаясь в должности начальника полицейского управления и прямо нарушая запрет заниматься предпринимательством, возвел на разных участках в историческом центре столицы дорогостоящую коммерческую недвижимость. В частности, речь идет о гостинице «Екатеринодар», 13 торговых площадках и автозаправочной станции.

Кроме того, как заявлено в иске, супруги Семеновы создали или приобрели около десятка фирм, задействованных в гостиничном бизнесе, а также сферах аренды имущества и благоустройства. Эти компании регистрировались на аффилированных лиц и родственников пары, в том числе на мать Ольги Семеновой.

Также на доверенных лиц Семеновы оформили свои доли в уставном капитале компании «Немецкие окна», владеющей краснодарским торговым комплексом «Медиа Плаза», который является одним из крупнейших в регионе. По данным прокуратуры, сдача в аренду торговых площадей с 2009 по 2025 год принесла Ольге Семеновой доход в 191 млн рублей.

На сумму 2,4 млрд рублей, согласно иску, были заключены контракты по содержанию общественных территорий между муниципальными органами Краснодара и бизнес-структурами Семеновых. Всего таких контрактов было более 450-ти. Как считают прокуроры, в должности главы УМВД Семенов оказывал неограниченное влияние на органы местной власти.

В иске также перечислены способы легализации доходов, которые применяли супруги, например, скупали и перепродавали квартиры. В 2009 году с целью сокрытия доходов и имущества Семеновы оформили фиктивный, как считают прокуроры, развод.

В своем иске Генпрокуратура требует арестовать и обратить в доход государства активы семьи, которые оценивает более чем в 3 млрд рублей.