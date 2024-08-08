У правительства Израиля нет данных о массовом отъезде «репатриантов разных стран и разных волн репатриации» из-за войны в Газе. Об этом в интервью RTVI заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, отвечая на вопрос о том, накопилась ли в обществе усталость от военных действий и не покидают ли Израиль релоканты из России, приехавшие в том числе после объявления мобилизации в 2022 году.

«У нас нет каких-то индикаций по поводу массового или какого-то увеличенного отъезда граждан из страны, включая не только старожилов или уроженцев, но также репатриантов разных стран и разных волн репатриации», — сказал Дмитрий Гендельман RTVI.

По словам собеседника RTVI, «в Израиле очень сильны патриотические настроения».

«Я вам приведу живой пример. Я думаю, что эти кадры облетели в свое время весь мир. Когда случилась резня 7 октября, то огромное количество израильтян сразу вернулось домой. И были организованы целые рейсы для того, чтобы вернуть всех желающих защищать нашу страну», — заключил советник офиса премьера Нетаньяху.

Только 2022 году Израиль принял рекордное за почти четверть века число репатриантов — 70 тысяч человек, причем 37 тысяч из них — россияне. Такие данные приводило еврейское агентство «Сохнут».