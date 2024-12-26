Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI высказала свое отношение к спортсменам, уехавшим из России.

«У каждого есть право выбора, понимаете? Поэтому каждый отвечает за свои поступки», — сказала Винер, отвечая на вопрос, осуждает ли она уехавших спортсменов.

Винер сообщила, что из представительниц художественной гимнастики никто не уехал из страны.

«Я не знаю о других видах спорта. Но знаю, что у нас, наоборот, идет огромный наплыв. Открываются клубы, и не только здесь. У нас открываются клубы за рубежом: в Дубае открылось много российских клубов», — рассказала Винер.

На вопрос, стоит ли взыскивать деньги с тех спортсменов, которые тренировались за государственный счет, а потом уехали за границу, Винер ответила: «Это дело адвокатов, юристов и нашей страны».

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине. Позже МОК решил допустить их на Олимпиаду под нейтральным флагом и при выполнении определенных условий.

В сентябре 2023 года замминистра спорта Алексей Морозов сказал, что более 100 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство и перешли в иностранные сборные команды.

РБК подсчитал, что на летней Олимпиаде 2024 года уроженцы России, выступающие за другие страны, завоевали шесть золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей.