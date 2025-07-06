После завершения первого этапа гонки «Тур де Франс» у французской команды Cofidis украли 11 велосипедов общей стоимостью 143 тыс. евро. Об этом сообщает Le Monde.

Инцидент произошел в коммуне Бондю, неподалеку от аэродрома Лилля. По предварительным данным, кража произошла ночью. Утром спортсмены обнаружили, что дверь грузовика, где хранились их велосипеды взломана. При этом машина стояла рядом с отелем, где они отдыхали. Полиция проводит расследование.

Команде повезло — их база находится неподалеку, и вопрос с запасными велосипедами был быстро решен.

В прошлом году украли у команды TotalEnergies украли точно такое же количество велосипедов — 11 штук. Ущерб тогда составил около 150 тыс. евро.

Команда Cofidis заявляет, что «решительно осуждает этот акт вандализма», и призвала привлечь виновных к ответственности.

Телеканал TF1 отмечает, что кражи велосипедов — это регулярная практика на велосипедных гонках, она представляет собой «кошмар для команд» из-за стоимости байков, которые нередко стоят по 20 тыс. за каждый. «Тур де Франс» проходит с 5 по 27 июля.