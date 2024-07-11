В новом выпуске программы «Не с той ноги» с Дмитрием Игнатовым стендап-комик Ирина Мягкова рассказала о своём главном критерии при выборе мужчины для создания семьи. Артистка также поделилась своим опытом использования сайтов знакомств и пожаловалась на фотографии, которые ей присылают потенциальные партнеры.

«Мне кажется, это кризис среднего возраста. В определенный момент жизни ты начинаешь подводить некие итоги. И всегда три направления у людей. Вот, у тебя к этому времени есть семья, трое детей, и ты думаешь: “Я не самореализовался ”. Вот [такие люди] пошли искать работу, грубо говоря. Кто-то к этому времени [говорит себе]: “У меня есть семья, но что-то муж на меня не так смотрит, я больше мать, чем женщина ”. Они пошли на пилон. Так мне кажется», — призналась она.

Сама Мягкова относит себя к тем, у кого есть работа и с ней «все здорово», но семьи нет. При этом она «никуда не пошла». «Склейка — и вот я сижу дома. Поэтому я, из серии, “на пять дней зарегистрировалась на сайте знакомств”. И такая — ну, это какой-то последний шанс уже. Но ничего не выходит», — добавила артистка.

Мягкова отметила, что готова встречаться только с теми мужчинами, которые не будут судить о ней предвзято, основываясь на её выступлениях.

«У меня есть один простой критерий. Человек, который не работает со мной, не в нашей сфере работает, обычный человек, чаще всего подходит и говорит: “Это — ты!” Я говорю: “До свидания, всё”. Потому что это — не я. Они видят какой-то образ, сами себе его придумали. Я для них — не человек, я для них — “вот этот вот с экрана”. Тогда, по идее, мне нужен кто-то из тех, кто меня давно знает. А они закончились», — добавила она.

При этом, стендап-комик отметила, что в последнее время стала шутить, что у нее нет предпочтительного «типажа».

Мягкова также призналась, что еще не проработала расставание, которое случилось в ее жизни два года назад.

«Мне кажется, что я еще не доработала что-то внутри. Может, поэтому. Это после сайта знакомств — я зашла и мне никто не нравится. То есть — вообще никто. <…> У меня болят глаза от мужских фотографий. Скорее всего, они все — потрясающе красивые люди. Но они все — в машине, в лифте. Я все лифты России посмотрела, все машины… Очень плохие — чаще всего — очень плохие фотографии. Я не к тому, что всем нужна фотосессия на фоне кирпичной стены — это тоже в том же духе», — сказала она.

В качестве примера, Мягкова привела мужчину, который сфотографировался в костюме графа. «На основной фотографии он пушку между ног поставил. Типа: “Это моя фотка, хотите со мной отношения?” Мне друг сказал: “Да, мужики как будто больше расслабленные”. Я говорю — неправильное слово, “расслабленные”… С другой стороны — есть в этом что-то: “Ну вот, я такой. Привет!”» — заключила она.