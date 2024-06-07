В России «нет никакой необходимости» проводить мобилизацию, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы придерживаемся <…> другой тактики — мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал Путин.

По его словам, во время частичной мобилизации осенью 2022 года в армию было призвано 300 тыс. человек. Еще более 300 тыс. добровольно подписали контракты с Минобороны в 2023 году, а с начала 2024-го на контрактную службу пошли свыше 160 тыс. россиян, отметил президент.

«Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит добровольно. Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, — понимаем это и опираемся на это. Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — сказал Путин.

В конце мая газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источник, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации «станет неизбежной» к концу 2024 года или к началу 2025-го. Собеседник издания объяснил этом тем, что без мобилизации якобы невозможно проведение крупных наступательных операций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью FT, заявил, что в стране очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников», и потребности в мобилизации нет.