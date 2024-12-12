Черемушкинский суд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в крупном мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий и бывший директор ООО «Клауднет» Олег Чигринов. Следствие считает, что все трое причастны к хищению почти 12,5 млн рублей. Сами подсудимые вину отрицают и намерены добиваться оправдательного приговора.

Заседание суда было назначено на 10:45, однако фигуранты дела и их адвокаты пришли с небольшим запозданием. Пока секретарь и судья Ирина Кузан улаживали все необходимые формальности, собравшиеся в зале обсуждали насущные вопросы и делились новостями.

«Два года нас мурыжили», — отметил один из подсудимых, имея в виду, что уголовное дело завели еще в 2022 году и только в декабре 2024-го оно поступило в суд. После возбуждения дела Горринг, Писарницкий и Чигринов были задержаны и помещены в ИВС. «Изолятор произвел приятные впечатление. Двухместные камеры, свежий ремонт», — рассказал RTVI в кулуарах суда один из фигурантов.

Спустя сутки, все в том же 2022-м, их повезли в Мещанский суд, где следствие требовало заключить их под стражу. Однако суд назначил Горрингу и его подельникам Писарницкому и Чигринову домашний арест. Под этой мерой пресечения они провели порядка полугода, после чего были отпущены под запрет определенных действий. Таким образом, большую часть времени, пока шло следствие, обвиняемые провели на свободе.

По данным RTVI, Следственный комитет обвиняет Горринга, Писарницкого и Чигринова в хищении денег «Росгеологии». Дело касается событий 2017 года, когда Горринг был заместителем директора госхолдинга. По версии следствия, занимая эту должность он заключил контракт с ООО «Клауднет», которым на тот момент руководил Чигринов. Предметом контракта было супервайзерское сопровождение бурения двух параметрических скважин. На этом контракте, считает следствие, фигуранты дела похитили порядка 15,5 млн рублей. При этом бенефициаром хищения следствия считает Александра Писарницкого.

Всем фигурантам вменяется ч.4,ст.159 УК РФ, по которой им грозит до 10 лет лишения свободы. Горринг, Чигринов и Писарницкий, выяснил RTVI, отрицают свою вину и намерены добиваться оправдательного приговора.

«Я верю, что у нас страна добра», — делился своим мнением с подельниками Руслан Горринг. Правда, замечание это касалось не предстоящего судебного процесса, а ситуации в геополитике. В этот момент в зал суда вошла его супруга. Горринг недоволен, — выясняется, что она совсем недавно родила ему пятого ребенка, и, по мнению подсудимого, не должна нервничать, наблюдая за процессом. «Чтобы больше такого не было», — вкрадчиво говорит он, когда супруга занимает место в ложе для слушателей.

Тем временем Горринг рассказывает, что из-за проблем со здоровьем сейчас активно занимается плаванием и йогой.

«Ты йогой с детства занимаешься?», — интересуется у него адвокат. «Нет, — отвечает Горринг, — но когда у тебя пять малолетних детей, не вариант в инвалидку садиться».

О возможной перспективе отправиться в колонию подсудимые предпочитают не распространяться.

Заседание начинается с запозданием на полчаса. Первым делом председательствующая Ирина Кузан устанавливает личности подсудимых. Писарницкий рассказывает, что родился в Москве и сейчас является председателем Евразийского союза экспертов по недропользованию. Он единственный, кто помимо мошенничества также обвиняется в том, что не уведомил компетентные органы в наличии у него ВНЖ в Греции.

Олег Чигринов говорит, что в данный момент он не трудоустроен. Согласно базе Спарк, директором ООО «Клауднет» он был до февраля 2019 года. Чигринов женат, у него есть 17-летний сын.

Единственным, кто родился не в Москве, оказался Руслан Горринг. Он уроженец города Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Когда подсудимый сообщил, что он также единственный, у кого имеется судимость, судья Кузан уточнила, к какому он был приговорен сроку и когда освободился.

«В 2020 году, в августе», — ответил Горринг.

По его словам, он не трудоустроен, однако является собственником компании. Ее название он не уточнил.

После того, как личности подсудимых были установлены, суд огласил ходатайство Олега Чигринова, в котором тот просит отложить слушания. Причина — отсутствие адвоката. Быстро посовещавшись со сторонами, председательствующая удовлетворяет ходатайство и переносит заседание на январь. Выходя из зала суда, фигуранты дела и их адвокаты пребывают в приподнятом настроении и поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.

Горринг самый известный из фигурантов этого дела благодаря сексуальному скандалу, из-за которого он лишился должности в “Росгеологии”, а потом и был осужден за мошенничество, совершенное за восемь лет до этого.

Суд установил, что в 2011 Горринг, который на тот момент носил фамилию Ганижев, был действующим военнослужащим в звании майора и доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина. Он должен был передать депутату от некоего предпринимателя взятку в сумме 5,2 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности».

Однако деньги до адресата не дошли, так как посредника задержали.

После этого он признал вину и был отпущен под подписку о невыезде. Пока шло следствие, Ганижев скрылся и сменил фамилию, став Горрингом. Находясь в бегах, он сумел устроиться на работу в «Росгеологию» и стал там заместителем руководителя.

Вычислили Горринга совершенно случайно — он играл в компьютерные игры и выложил в сеть запись одного из своих стримов. В нем он рассказывал о работе в «Росгеологии», а также интимные подробности своих «неуставных» отношений с коллегами женского пола. В марте 2019 года Горринга задержали в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь в Сочи, а в самой «Росгеологии» инициировали проверки, касающиеся деятельности замдиректора.

В декабре 2019 года военный суд приговорил Горринга к трем с половиной годам лишения свободы