В посольстве России в Болгарии не смоли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения местных СМИ об аресте в Варне российского гражданина по запросу Интерпола. В дипмиссии рассказали RTVI, что болгарские власти дипломатов об этом не уведомляли.

«В Посольство и Генеральное консульство в Варне информации от болгарских властей об этом не поступало, обращений от российских граждан на эту тему также не было. Поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть новость», — ответили в посольстве России на запрос RTVI.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД Болгарии, «в Варне задержан 58-летний мужчина, разыскиваемый за крупные банковские и имущественные махинации». Задержание было произведено утром 29 августа в рамках специализированной полицейской операции. Сообщается, что мужчина скрывался на территории курортного комплекса «Святые Константин и Елена».

«На данный момент его известили о процедуре экстрадиции и европейском ордере на арест», — передает портал varna24.

О том, в какую именно страну собираются экстрадировать гражданина России, не сообщается.