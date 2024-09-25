У участников группы Little Big Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской родился ребенок. Пара сообщила об этом, опубликовав видео с малышом в своих Instagram-аккаунтах**. Имя и пол ребенка музыканты пока не разглашают.

О беременности Таюрской стало известно в мае 2024 года, когда Прусикин* поделился фотографией, на которой виден округлившийся живот его избранницы. «Кстати, у нас на подходе новый участник группы», — подписал он фото.

После начала военной операции на Украине участники Little Big живут и выступают в США. По словам Прусикина*, он намерен вернуться в Россию через 10-15 лет.

С солисткой Little Big Прусикин* сошелся сразу же после развода с рэп-исполнительницей Ириной Смелой (Tatarka) в 2020 году. При этом в официальный брак участники коллектива пока не вступали.

Сын Прусикина* и Смелой остался с матерью. Экс-жена музыканта в свою очередь находится в отношениях с танцором Даниилом Патлахом, который уже сделал ей предложение.

Прусикин* отмечал, что Смелая была несчастна в браке с ним.

«Люди просто так не расходятся. <…> Я не мог дать того, что дает ей Даня — постоянно находится рядом, поддерживать. Я артист, постоянно был в турах. Добрыню нормально увидел, когда началась пандемия. Потому что приезжаю — он уже голову держит, потом раз — он ходит», — рассказывал он.

В различных интервью Прусикин* отмечал, что продолжает общаться с сыном и бывшей женой, знаком с ее нынешним избранником и рад, что Смелая счастлива в новых отношениях.

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