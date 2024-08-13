В конце апреля телефонные мошенники смогли обмануть военнослужащую-контролера, которая работает в аэропорту Шереметьево. Женщине позвонил человек, который представился капитаном полиции, старшим дознавателем ГУЭБиПК Москвы. Он сообщил ей, что некий мужчина по фамилии Ерошин оформил кредит на ее имя.

После этого сотрудницу аэропорта соединили якобы с финансовым специалистом одного из банков. В итоге аферист получил от жертвы информацию об остатке на ее счете, который составлял 17 млн 490 тыс. рублей.

Затем у женщины состоялся разговор с лже-сотрудником ФСБ, который сообщил ей, что сейчас на большое количество людей оформляются кредиты без их ведома, после чего деньги переводят националистам из Украины. В итоге жертву соединили якобы с сотрудником Центробанка России, который сообщил, что ей необходимо обновить свой лицевой счет.

Женщина сняла в Сбере 12 млн рублей и отправила злоумышленникам, а затем оформила кредит в трех других банках. В общей сложности, она лишилась 20 млн рублей. Как сообщила собеседница RTVI, о таком в виде мошенничества до этого она не знала.