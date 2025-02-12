Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассникам, решившим поступать в колледжи и техникумы, разрешат сдавать не четыре итоговых экзамена, а два. Эксперимент пройдет минимум в пяти регионах России. Как передает корреспондент RTVI, документ поддержал 361 депутат, 55 проголосовали против, два — воздержались.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила RTVI, что в случае одобрения законопроекта нельзя допустить перегибов и искусственного сокращения 10-х классов общеобразовательных школ. Она подчеркнула, что на все «сигналы о том, что права ребенка на получение дальнейшего образования нарушаются», следует реагировать.

«Давайте наблюдать. И, конечно, когда что-то вводится новое, это всегда: у страха глаза велики. Но в любом случае это не должно становиться стопором на пути к тому, что нам нужно двигаться дальше. Поэтому, если будут жалобы, мы готовы вмешиваться в каждую конкретную ситуацию», — отметила Авксентьева.

Во время обсуждения документа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пилотный проект коснется пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия — Алания.

По его словам, субъектов РФ, желающих принять участие в эксперименте, гораздо больше, поэтому не исключено, что ко второму чтению этот список может быть расширен.

По данным главы комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, около «100 тысяч детей ежегодно не преодолевают барьер» экзаменов. Она отметила, что законопроект позволяет «расширить возможности получения образования».

«Из неуспешных детей, которые обязательно есть в каждом регионе, их порядка 1 тыс. человек, только 30% идут в 9 класс на повторное обучение, потому что по закону нам нужно получить заявление родителей, а его нет. Для нас это очень важный сигнал. Эти дети, кроме нас с вами, могут быть никому не нужны. Мы не можем потерять ни одного ребенка. Для нас важно, чтобы те, кто в прошлом году не сдал, не получил аттестат, тоже попробовали свои силы и нашли свое место в колледже. Очень обширная база данных должна быть собрана», — подчеркнула Белых.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что законопроект противоречит самой концепции существующей итоговой аттестации.

«Потому что главная цель этой аттестации, целеполагание — это единое образовательное пространство. Но мы же отдаем сейчас на откуп региональным уполномоченным органам либо муниципальным право определять вот этот балл. У нас разрывается тем самым единое образовательное пространство. Не получится ли так, что родители будут мигрировать вместе с детьми там, где более комфортные условия для поступления в организации среднего профессионального образования?» — задалась вопросом парламентарий.

По мнению коллеги Останиной по фракции КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного, в случае одобрения документа школьники будут выбирать профильные предметы уже в 8 классе. По его мнению, цель законопроекта — обеспечить страну квалифицированными кадрами в промышленности, но его нормы противоречат Конституции и создают препятствия для поступления в 10 класс.

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что реализация законопроекта приведет к «разрушению системы общего образования». Он отметил, что документ противоречит Конституции и фактически лишает детей права обучаться в старших классах.

«Мы получаем ограничения права на полноценное среднее образование и, конечно, снижение общекультурного уровня страны. Потому что теперь в старшие классы детей будут отбирать по результатам этого самого ОГЭ, если закон не будет исправлен», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, продолжил он, это будет «тупиковая ветвь», потому что после техникумов молодым людям придется сдавать ЕГЭ, но это не получится, «потому что у них гораздо меньше общеобразовательных занятий общеобразовательных и гораздо меньше возможностей нанимать репетиторов». Последние, по его словам, начнут теперь получать еще больше.

«ОГЭ превращается в ЕГЭ, то есть из системы оценки знаний за 9-й класс он превращается в систему отбора на последующие уровни образования со всеми вредными последствиями. Какие это последствия? Это разрушение системы общего образования. Все знают, что сейчас в старших классах дети толком не учатся, а только готовятся к ЕГЭ, теперь будут готовиться к ОГЭ», — сказал Смолин.

Что предлагают авторы законопроекта

Согласно тексту документа, девятиклассникам, которые решили поступать в среднее специальное учебное заведение, для получения аттестата будет достаточно будет сдать на итоговых экзаменах только два из четырех обязательных предмета, а именно русский язык и математику.

Минимальное количество баллов по двум обязательным предметам, требуемое для успешной сдачи ГИА и получения аттестата об основном общем образовании, будут определять региональные министерства и департаменты образования.

В новом законопроекте также предлагается, чтобы в колледжах и техникумах было разное количество бюджетных мест для тех, кто учился в этом регионе, и для тех, кто приехал из других мест. Это поможет гарантировать первым поступление на бесплатное обучение в своем субъекте РФ.

Для детей, которые хотят учиться в 10-11 классах, никаких изменений не предполагается — для них четыре экзамена остаются обязательными. Им, как и прежде, до 1 марта нужно будет определиться с перечнем двух предметов по выбору, которые они будут сдавать после 9 класса, кроме обязательных русского языка и математики.

Авторы законопроекта (в числе которых Петр Толстой и Виктория Абрамченко) отметили, что сейчас в одних регионах России фиксируется сокращение числа лиц, которые учатся в техникумах и колледжах, но зато создается искусственный прирост конкурса на бюджетные места в других субъектах.

При этом в первом случае предприятия не получают необходимого количества специалистов — выпускников системы СПО, а во втором — в отдельных регионах абитуриенты сталкиваются с завышенным конкурсом при поступлении, отмечается в сопроводительных документах.

По информации Рособрнадзора, ежегодно около 100 тыс. детей уходят из школ после сдачи аттестационных экзаменов в девятом классе.