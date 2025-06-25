Как стало известно RTVI, в Советский районный суд Махачкалы поступил иск Генеральной прокуратуры России. Ответчиком по нему является государственный секретарь республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, 45 его родственников и связанные с ними бизнес-структуры.

Иск к Магомедову и его родственникам поступил в суд по информации RTVI вчера днем, 24 июня. А уже сегодня утром «исковые требования» были продолжены — сотрудники ФСБ и СД МВД России провели серию обысков в домах, офисах и служебных кабинетах связанных с семьей Магомедовых.

Магомеда-Султана Магомедова источники RTVI в силовых структурах называют «теневым» руководителем Дагестана, имевшим влияние на решения по всем кадровым и финансовым вопросам в республике. Возможный арест чиновника и неизбежная кадровая чистка затронет не только его родственников, но и может серьезно ударить по всей системе власти республики, включая главу Дагестана Сергея Меликова. При этом у силовиков претензий Меликову нет, отмечают источники RTVI.

Идущие в республике обыски и иск Генпрокуратуры связаны с возбуждением уголовного дела антикоррупционной направленности, в котором речь идет о приватизации «Дагнефтепродукта». Это крупнейший перевалочный терминал нефтепродуктов на юге России.

РГУП «Дагнефтьпродукт» превратилось сначала в ОАО «Дагнефтепродукт», а затем стало частной компанией членов семьи Магомедовых 20 лет назад. В 2006 году ОАО «Дагнефтепродукт» было реорганизовано в «Каспетролсервис». На сайте «Каспетролсервиса» компания называет себя «важным звеном внешнеэкономической деятельности России» и «крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Каспийском побережье». Ее территория примыкает к Махачкалинскому международному порту.

По данным RTVI, у «Каспетролсервиса» есть свой нефтеперерабатывающий завод. Через «Каспетролсервис» принимается и отправляется нефть и нефтепродукты из Казахстана, Туркмении и России. Как утверждают источники RTVI, компания отрабатывалась на причастность к легализации нефти, похищенной из транспортной системы «Транснефти» (основные хищения из трубопроводов происходят на территории республики Дагестан и Самарской области).

Владельцами «Каспетролсервиса» является ООО «МСБ-холдинг» (три буквы — инициалы государственного секретаря — прим. ред.), которым владеют родственники Магомеда-Султана Магомедова. В компании 52% уставного капитала принадлежит сыну госсекретаря, Магомеду Магомедову. Прислуга и окружение семьи, по данным RTVI, называло его «принцем».

Еще по 16% УК распределено между Савдат Магомедовой, Хаписат Алпанаевой и Галимат Исмаиловой. Интересная деталь — в базе данных СПАРК-Интерфакс указывается, что исполнительные листы на всех трех совладелиц по взысканию налогов не находили своих адресатов — приставы не могли узнать, где они живут. Однако сегодня во время обысков все адресаты были найдены сразу.

По информации RTVI, доли в капитале и имущество в «Каспетролсервисе» также могут фигурировать в иске поданным Генпрокуратурой. В нем же фигурируют и 45 представителей семьи Магомедова, начиная с самого госсекретаря, а также их имущество и доли в других бизнесах. Все это может быть изъято в рамках дела по факту незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».

Какими в реальности были доходы клана Магомедовых, из финансовой отчетности компаний пока точно не установлено. Максимальную чистую прибыль компания показывала в 2020 году. Тогда она заработала 587,5 млн рублей. Прибыль «Каспетролсервиса» за прошлый год составила 72,2 млн рублей. Считать эти цифры показательными не стоит — для Дагестана характерно массовое уклонение от налогов и применение большого количества налоговых схем. Источники RTVI в силовых структурах говорят, что доходы клана исчислялись миллиардами.

Проблемы клана Магомедовых, по данным RTVI, возникли после того, как серьезные трудности возникли у главы Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева и главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Последнего называют племянником Магомед-Султана Магомедова. Весь род последнего происходит из Карабудахекентского района, который населяют преимущественно кумыки — третий по численности этнос Дагестана.

Весной 2025 года в СМИ появилась информация о возбуждении в отношении Ханмурзаева уголовного дела по фактам мошенничества и служебного подлога. Источники RTVI отмечают, что речь идет о поставленном под сомнение трудоустройстве «мертвой» души — близкой к главе района жительницы Дубая Джалалы — психологом в несколько районных школ. После появления информации Ханмурзаев ушел добровольцем на СВО. Свой пост он официально не покидал.

С Махмудом Амиралиевым произошла почти схожая история. По информации RTVI, его имя фигурировало в возбужденном уголовном деле по факту получения многочисленных взяток в администрации района. В июне 2025 года он также ушел добровольцем на СВО. Свою деятельность, как и Ханмурзаев, он официально не прекратил.

«Это может расцениваться как попытка очистить свое имя и вернуться на свое место, теперь уже в качестве участников СВО», — говорит источник RTVI в силовых структурах.

Отправятся ли на СВО другие связанные с Магомед-Султаном Магомедовым фигуры и родственники и дадут ли им туда уйти — интрига для всего Дагестана в ближайшие недели.