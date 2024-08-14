Турция намерена внедрить систему миграционного контроля, как в США и Великобритании, что подразумевает снятие отпечатков пальцев у въезжающих в страну. Об этом заявил Sabah министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Сроки введения новой системы он не назвал. Министр высказал недовольство практикой, при которой граждане государств, имеющих с Турцией безвизовый режим, въезжают в страну как туристы, а по прошествии полугода просят вид на жительство.

«Наша политика такова: вы уезжаете с тем же намерением, с которым приехали. Если вы приехали как турист, вы не можете сказать: “Я хочу работать пастухом”», — заявил Ерликая.

Он отметил, что иностранцы, претендующие на ВНЖ в Турции, должны вернуться на родину и оттуда запросить разрешение на работу. «Расскажите мне о своих намерениях, и я выдам вам вид на жительство в соответствии с ними», — сказал глава турецкого МВД.

Еще одним нововведением будет возможность получения ВНЖ у нотариусов. Иностранные студенты смогут оформить ВНЖ в студенческих отделах своих университетов. Миграционное управление «будет завершать этот процесс, принимая во внимание данные разведки и другие алгоритмы», сообщил Ерликая.

Власти Турции также начнут выдавать удостоверения с чипами людям, получившим в стране статус временной защиты. В первую очередь это касается граждан Сирии, отметил Ерликая. Производство таких удостоверений уже началось. По словам министра, подделать их невозможно.

По данным главы МВД, в Турции зарегистрировано 4,437 млн иностранцев, из них 3,103 млн ― сирийцы.

В июле парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие правила досмотра в аэропортах. В соответствии с ними пассажиров и багаж досматривают с помощью специальных устройств, при необходимости и вручную. В случае отказа пассажира не пустят в аэропорт и на самолет.