Стоимость активов, изъятых в бюджет у фигурантов коррупционных дел, по данным разных ведомств, расходится почти на 400 млрд рублей, рассказал RTVI депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Так, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году у фигурантов было изьято ценностей и активов на 504 млрд руб. При этом Счетная палата и Росимущество в ответ на депутатские запросы назвали сумму гораздо ниже — чуть более 114 млрд рублей.
Об этих расхождениях в цифрах говорится в депутатском запросе, который 30 апреля Обухов направил премьер‑министру Михаилу Мишустину (документ имеется у RTVI).
- 504 млрд руб. — столько, по версии Генпрокуратуры, за последний год «вернулось» в бюджет.
- 122,4 млрд руб. — поступления от продажи конфиската за 2024 г., по данным Минфина.
- 114,4 млрд руб. — расчет Росимущества (37,9 млрд — имущество, 76,5 млрд — ценные бумаги).
- 114,6 млрд руб. — итог, который привела Счетная палата, в ее прежнем отчете фигурировала та же цифра, но с округлением до 114,4 млрд.
До июля 2024 года выручка направлялась в Социальный фонд России, но из заявленных 114,4 млрд туда дошло лишь 1,8 млрд, указано в депутатском запросе. “Возникает вполне логичный вопрос, куда пропали остальные деньги, которые должны были «упасть в копилку» фонда до вступления в июле закона в силу?” — отмечается в документе.
В запросе Мишустину Обухов требует:
- Пояснить, куда «исчезли» сотни миллиардов и какие методики учета применяют разные ведомства.
- Уточнить, почему до Социального фонда дошла лишь малая часть средств и будут ли их перечислять для улучшения пенсионного обеспечения и закупок технических средств реабилитации инвалидов.
- Определить направления расходования поступлений — социальные, медицинские, оборонные или иные.
Что отвечают ведомства
Первый запрос Обухов отправил Мишустину еще в марте. Из ответа (есть у RTVI) он и узнал, что изъятые у коррупционеров суммы расходятся у разных ведомств. При этом Счетная палата сообщила, что не располагает полной информацией о фактических объемах конфискации. Там предположили, что «не все активы были реализованы», поскольку закон не обязывает продавать каждую единицу имущества, изъятого у коррупционеров.
Ведомство ссылалось на свой оперативный доклад за январь—декабрь 2024 г., где сказано: бюджет получил:
- 114,43 млрд руб от продажи конфискованного имущества. Из них 76,49 млрд руб. принесла продажа акций и других финансовых инструментов, изъятых по коррупционным делам. Самые дорогие активы приватизировались по решениям правительства.
- 230,7 млн руб. поступило от продажи имущества, происхождение которого владельцы не смогли подтвердить законными доходами.
Также Счетная палата указала, что хотя, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году конфисковали коррупционных активов на 504 млрд руб, российские законы не требуют, чтобы их обязательно реализовывали.
В ответе Минфина отмечалось: что к доходам от реализации конфискованных активов относят не только выручку от их продажи, но и «живые» деньги, акции и недвижимость, сразу поступающие в собственность государства.