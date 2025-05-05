Стоимость активов, изъятых в бюджет у фигурантов коррупционных дел, по данным разных ведомств, расходится почти на 400 млрд рублей, рассказал RTVI депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Так, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году у фигурантов было изьято ценностей и активов на 504 млрд руб. При этом Счетная палата и Росимущество в ответ на депутатские запросы назвали сумму гораздо ниже — чуть более 114 млрд рублей.

Об этих расхождениях в цифрах говорится в депутатском запросе, который 30 апреля Обухов направил премьер‑министру Михаилу Мишустину (документ имеется у RTVI).

504 млрд руб. — столько, по версии Генпрокуратуры, за последний год «вернулось» в бюджет.

122,4 млрд руб. — поступления от продажи конфиската за 2024 г., по данным Минфина.

114,4 млрд руб. — расчет Росимущества (37,9 млрд — имущество, 76,5 млрд — ценные бумаги).

114,6 млрд руб. — итог, который привела Счетная палата, в ее прежнем отчете фигурировала та же цифра, но с округлением до 114,4 млрд.

До июля 2024 года выручка направлялась в Социальный фонд России, но из заявленных 114,4 млрд туда дошло лишь 1,8 млрд, указано в депутатском запросе. “Возникает вполне логичный вопрос, куда пропали остальные деньги, которые должны были «упасть в копилку» фонда до вступления в июле закона в силу?” — отмечается в документе.

В запросе Мишустину Обухов требует:

Пояснить, куда «исчезли» сотни миллиардов и какие методики учета применяют разные ведомства.

Уточнить, почему до Социального фонда дошла лишь малая часть средств и будут ли их перечислять для улучшения пенсионного обеспечения и закупок технических средств реабилитации инвалидов.

Определить направления расходования поступлений — социальные, медицинские, оборонные или иные.

Что отвечают ведомства

Первый запрос Обухов отправил Мишустину еще в марте. Из ответа (есть у RTVI) он и узнал, что изъятые у коррупционеров суммы расходятся у разных ведомств. При этом Счетная палата сообщила, что не располагает полной информацией о фактических объемах конфискации. Там предположили, что «не все активы были реализованы», поскольку закон не обязывает продавать каждую единицу имущества, изъятого у коррупционеров.

Ведомство ссылалось на свой оперативный доклад за январь—декабрь 2024 г., где сказано: бюджет получил:

114,43 млрд руб от продажи конфискованного имущества. Из них 76,49 млрд руб. принесла продажа акций и других финансовых инструментов, изъятых по коррупционным делам. Самые дорогие активы приватизировались по решениям правительства.

от продажи конфискованного имущества. Из них принесла продажа акций и других финансовых инструментов, изъятых по коррупционным делам. Самые дорогие активы приватизировались по решениям правительства. 230,7 млн руб. поступило от продажи имущества, происхождение которого владельцы не смогли подтвердить законными доходами.

Также Счетная палата указала, что хотя, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году конфисковали коррупционных активов на 504 млрд руб, российские законы не требуют, чтобы их обязательно реализовывали.

В ответе Минфина отмечалось: что к доходам от реализации конфискованных активов относят не только выручку от их продажи, но и «живые» деньги, акции и недвижимость, сразу поступающие в собственность государства.