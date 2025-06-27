В Японии казнили 34-летнего Такахиро Сираиси, который был осужден за убийство девяти человек в 2017 году в городе Дзама, пишет Kyodo со ссылкой на осведомленный источник.

В 2017 году Сираиси задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире. СМИ назвали его «убийцей из Твиттера», поскольку мужчина общался с жертвами в соцсети.

Согласовавший казнь министр юстиции Кейсуке Судзуки пояснил, что принял это решение после тщательного изучения, принимая во внимание «крайне эгоистичные» мотивы совершения осужденным преступлений, которые «вызвали большой шок и волнения в обществе».

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение, заключенных уведомляют о приведении приговора в исполнение за несколько часов до казни. Всего в стране 105 заключенных, которых приговорили к смертной казни.

До Сираиси последним казненным был 39-летний Томохиро Като. Приговор был приведен в исполнение в июле 2022 года. Мужчину осудили за беспорядки 2008 года в токийском районе Акихабара, в результате которых погибли семь человек и 10 получили ранения.

В марте Associated Press писала, что 67-летний Брэд Сигмон стал первым за 15 лет американским заключенным, которого казнили путем расстрела. В 2001 году Сигмон забил насмерть бейсбольной битой родителей своей девушки — Дэвида и Глэдис Ларк, ворвавшись в их дом в круге Гринвилл. Полиции он рассказал, что планировал похитить девушку, увезти ее на романтические выходные, а потом убить и покончить с собой.