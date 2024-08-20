Военнослужащие, которые получили государственную награду за выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции, смогут не платить по кредитным договорам. Соответствующий законопроект 20 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе, сообщил источник RTVI в комиссии. Также долги хотят простить участникам СВО, которых уволили с военной службы по возрасту, истечению срока службы, состоянию здоровья или окончанию периода мобилизации или военного времени для граждан, заключивших контракт.

Законопроект выносится на заседание правительства на этой неделе, и потом будет внесен в Госдуму, уточнил источник.

В документе также говорится и о том, что военнослужащим хотят обнулить долги по ЖКХ. Исполнительное производство против них прекратят, если они:

погибли при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии);

в случае объявления судом военнослужащего умершим;

со дня награждения государственной наградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения СВО;

со дня увольнения с военной службы по возрасту, истечению срока службы, состоянию здоровья или окончанию периода мобилизации / военного времени для граждан, заключивших контракт.

В законопроекте предлагается изменить срок, в который военнослужащий может обратиться с требованием изменить условия кредитного договора. Так, если раньше это можно было сделать в срок мобилизации / срок, на который был заключен контракт / срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней, то теперь — на 180 дней.

Деньги, уже уплаченные в счет погашения долга, возврату не подлежат, написано в законопроекте.

Инициатива направлена на усиление поддержки участников СВО со стороны государства и на формирование мотивации к заключению контракта, прокомментировал законопроект Артем Яблоков, адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы».

“Изменения касаются граждан, призванных на военную службу (мобилизованных) и иных граждан, принимавших участие в специальной военной операции. При этом льготы не распространяются на членов их семей. Согласно законопроекту претендовать на «кредитные льготы» вправе только военнослужащие и их супруги”, — пояснил он.

С момента принятия закона, банки должны будут в течение десяти дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей, добавил Яблоков. По его словам, если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга.

“Льгота не распространяется на кредитные договоры, обязательства по которым обеспечены ипотекой, в отношении которых до 1 сентября вступило постановление суда о взыскании задолженности. Однако следует учесть, что те обязательства, которые будут сняты с одной социальной группы, будут обязательно компенсированы. Как? Результат может быть различным”, — сказал Яблоков.

В случае развития экономических взаимоотношений с дружественными странами, в случае увеличения уровня экспорта, принимаемая законодательная норма не должна сильно отразиться на внутренней экономике, полагает эксперт. Однако, по его мнению, нельзя исключать, особенно на первом этапе, и дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, и усиления контроля за бизнесом со стороны компетентных органов.

Марина Озерова