В России должна появиться программа льготной ипотеки для участников СВО. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он отметил, что эта инициатива в ближайшее время будет направлена в Минфин.

По его словам, процентная ставка такой ипотеки должна быть «на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах». Кредитные лимиты, считает депутат, для участников СВО должны быть на уровне 6 млн рублей для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области — там этот показатель должен составлять 12 млн.

Оформить такую ипотеку участники СВО или их супруги (а также вдовы или вдовцы погибших военных) смогут только один раз, уточнил Колунов. Он добавил, что программа должна быть адресной, чтобы жилье можно было получать только в регионе прописки, чтобы «не разогреть рынок» в Москве и центральных областях.

Парламентарий заявил, что программа, если ее одобрят, «затронет более 700 тысяч участников СВО и принесет более триллиона рублей в экономику нашей страны».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участникам СВО и их семьям предоставили приоритетное право на выплаты для покупки жилья, которые составят 30—35% от стоимости недвижимости. Это будет касаться только тех пар, где обоим супругам не исполнилось 35 лет (при этом не имеет значения, есть ли у них дети), а также одиноких родителей в возрасте до 35 лет.

Мишустин уточнил, что эти деньги можно будет также направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Кроме того, как пишут «Известия», глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 6 декабря внесут законопроект, согласно которому участникам СВО разрешат тратить маткапитал без ограничений.

Депутаты, как уточняет газета, считают, что семьи участников СВО «особенно уязвимы, поскольку военнослужащие не могут лично участвовать в делах семьи, воспитании детей, подвергают риску свою жизнь и здоровье», поэтому семьи бойцов должны получать особые права и поддержку.