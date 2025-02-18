В Госдуму планируется внести законопроект об освобождении от призыва на срочную службу участников военной операции на Украине, заключивших контракт с Минобороны и прослуживших не менее полугода. Об этом сообщил на заседании председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент RTVI.

Депутат уточнил, что речь идет о военнослужащих, которые раньше не проходили службу в рядах Вооруженных сил и провел в зоне боевых действий не менее полугода.

«По нашему мнению, [они] имеют полное право не быть призванными на службу по призыву. Мы считаем, что это абсолютно справедливо, и продолжаем с коллегами работать в этом направлении», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос корреспондента RTVI.

По его словам, это будет правительственный законопроект, его планируется внести в весеннюю сессию Госдумы.

Законопроект призван исключить ситуации, «когда человек пришел, подписал контракт, год отвоевал, а поскольку он не служил по призыву, ему потом приходит повестка», пояснил Картаполов. Он уточнил, что уже призванные в армию россияне «год свой отслужат по призыву». При этом они имеют право подписать контракт и перейти в другую категорию, отметил глава оборонного комитета.

Картаполов назвал единичными случаи, когда побывавшие на СВО контрактники попадают на военную службу по призыву. С каждым таким случаем разбираются в тесном взаимодействии с Минобороны, отметил депутат.