Вернувшимся со спецоперации лишенным водительских прав вернут водительские удостоверения. Такие поправки в КоАП одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник RTVI. Законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Все участники СВО, лишенные водительских прав или же удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), смогут вновь их получить «со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, увольнения с военной службы по возрасту, по болезни или после прекращения мобилизации, военного положения или военного времени», следует из документов.

При этом, если они снова подвергаются административному наказанию в виде лишения права управления ТС, то исполнение предыдущего постановления возобновляется «со дня вступления в законную силу постановления о назначении нового административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством».

Реализация новых норм распространится на уже существующие случаи лишения прав.

Закон будет распространяться на призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы России или в войска Росгвардии, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или Росгвардии, а также на добровольцев, привлеченных к участию в специальной военной операции.

Закон можно только приветствовать, однако основания для лишения водительских удостоверений могут быть достаточно серьезными, например, вождение в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического, и в этом случае требуется определенное внимание во избежание повторений, заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Но в целом, считаю, что закон правильный, вообще считаю, что правом объявлять амнистии следует пользоваться чаще, в том числе по уголовным статьям. Депутаты фракции ЛДПР предлагали «водительскую» амнистию по статьям за превышение скорости, за несоблюдение разметки и так далее. Считаю, что гуманный и гибкий подход будет хорошо воспринят и окажет дополнительную поддержку участникам специальной военной операции», — сказал Нилов.

По действующему КоАП автомобилисты могут лишится водительского удостоверения на срок от 1 месяца до четырех лет. Лишиться прав можно, например, за еду без номеров, непропуск автомобилей экстренных служб со включенными проблесковым маячком, превышение скорости от 60 км/ч и от 80 км/ч, за выезд на встречку, повторный проезд на красный сигнал светофора, за нарушение правил проезда железнодорожных путей, оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде, за езду без прав при их лишении.

Марина Озерова