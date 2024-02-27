Участников военных действий на Украине собираются освободить от уплаты процентов по потребкредитам. Об этом говорится в законопроекте, который разработал Минфин, и одобрила правительственная комиссия (документ есть в распоряжении RTVI). В целом объем выплат по процентам, начисленных бойцам по потребкредитам во время их службы на фронте, в документе оценивается в 11,4 млрд рублей.

Освободить от процентов по кредитам предлагается две категории граждан: призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции. Льгота не будет распространяться на родственников бойцов.

В документе говорится о том, что обязанность платить проценты прекращается по окончании льготного периода (в это время участники СВО могут временно не платить по кредитам). В этот временной промежуток входят :

Срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенные на 30 дней;

Срок участия в военной операции, увеличенный на 30 дней.

Воспользоваться льготой смогут и те, у кого льготный период уже закончен, говорится в законопроекте. В таких случаях “кредитор обязан в течение 10 дней с даты вступления в силу законопроекта направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платежей”.

Если же военнослужащий успел частично выплатить проценты до вступления закона в силу, то он все равно сможет воспользоваться льготой. В документе говорится, что в таком случае кредитор — банк или другая финансовая организация — направит эту сумму в счет погашения основного долга. Срок — те же 10 дней.

“Если обязательства военнослужащего по основному долгу исполнены в полном объеме, указанные в настоящей части денежные средства направляются на исполнение иных обязательств военнослужащего по договору потребительского кредита”, — говорится в документе.

Кроме того, таким участникам военной операции также полагается возмещение — 50% от недополученного дохода по процентам в связи с прекращением обязательств заемщиков.

В целом объем процентов, которые военнослужащим начислили по потребкредитам, в документе оценивают в 11,4 млрд рублей. Из них — 6 млрд рублей за 2022-2023 гг, и еще 5 млрд прогнозируется за 2024-й. По оценке авторов документа, реализация законопроекта обойдется бюджету в 5,7 млрд рублей.

Законопроект еще предстоит одобрить правительству, после чего можно ожидать его внесения Госдуму.

Шаг к ограничению процентов по потребкредитам

Законопроект уже не назвать своевременным, но он охватывает перспективу ближайших 2-3-х лет, полагает управляющий партнер «ВМ — Право и Консалтинг» Владимир Чувашов. По его словам, вопрос кредитных каникул имел существенное значение осенью 2022 года — после объявления частичной мобилизации.

Обнуление процентов вряд ли приведет к существенному росту числа кредитных договоров, заключаемых участниками военной операции, полагает Чувашов.

“В период участия в военных действиях заемные средства не нужны, а для последующего налаживания мирной жизни дополнительные деньги гораздо более актуальны. Однако, законопроект не предусматривает кредитных льгот для ветеранов СВО”, — пояснил он.

По словам юриста, законопроект существенно укрепляет гарантии для обеих сторон договора: банк получает гарантию выплаты процентов, заемщик — беспроцентный кредит.

“С одной стороны, военнослужащий освобождается от уплаты процентов, но в законопроекте указано, что правительством должен быть разработан механизм компенсации половины дохода, недополученного банками или микрокредитными организациями. То есть в любом случае финансовые учреждения гарантированно получат половину возможного дохода. В случае выхода на просрочку клиента этого дохода могло бы и не стать”, — уточнил он.

Следующим шагом, по мнению Чувашова, может стать ограничение размера процентной ставки для потребкредитов в диапазоне +1,5-2% к ключевой ставке.

Марина Озерова