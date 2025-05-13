Члены «Экспертного совета по заповедному делу» обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за опубликованного на сайте госзакупок конкурса на оказание услуг по капитальному ремонту автодороги через нацпарк «Лосиный остров» (копия обращения есть в распоряжении RTVI). Как указывают ученые, инициатива «нарушает законодательство России, в том числе и федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Подробнее — в материале RTVI.

«Экспертный совет по заповедному делу» — межрегиональная общественная организация, деятельность которой направлена на объединение усилий независимого профессионального сообщества в сфере территориальной охраны природы. На сегодняшний день членами «Экспертного совета» являются 133 человека. Среди них — три академика и 10 членов-корреспондентов РАН.

В своем письме ученые обращают внимание Генпрокуратуры на извещение «о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги» через нацпарк «Лосиный остров» от улицы Водопроводная аллея города Мытищи до улицы Калининградская Королева.

«Согласно описанию объекта закупки, в рамках работ предусматривается проведение инженерно-геодезических изысканий. <…> Таким образом, материалы конкурса предусматривают выполнение работ, требующих согласования с Минприроды России. По имеющейся информации, материалы по данному объекту на согласование в Минприроды не поступали — то есть конкурс объявлен на выполнение работ в нарушение п. 4 статьи 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», — говорится в обращении.

Кроме того, по мнению «Экспертного совета», «капитальный ремонт» дороги в нацпарке является нарушением закона «Об экологической экспертизе», который подразумевает экспертную оценку перед началом любых работ, а также Градостроительного кодекса.

«На значительной части вышеуказанной планируемой трассы какая-либо дорога вообще отсутствует. Есть лишь проложена колея, а местами — пешеходная тропинка. Это подтверждается актом обследования участка автомобильной дороги. В выводах акта указано, что по результатам обследования параметры дороги не соответствуют автомобильной дороге категории VA [автомобильные дороги с одной полосой движения — прим.ред]. Для обеспечения нормативных значений потребуется доведение геодезических параметров земляного полотна до норм, соответствующих VA», — говорится в обращении «Экспертного сообщества».

Как поясняют ученые, согласно Градостроительному кодексу России, «капитальный ремонт линейных объектов — это изменение их параметров, которое не влечет за собой изменение класса, категории и охранных зон объектов». Таким образом, по мнению ученых, закупка фактически направлена не на капитальный ремонт, а на строительство полноценной дороги через национальный парк.

«Дорога, которая сейчас проектируется через „Лосиный остров“, не выполнит главной задачи. А главная задача состоит в том, чтобы ликвидировать пробки на въезде в город. Но с этой дорогой пробки сохранятся, только внутри особо охраняемой природной территории. А что такое пробка внутри особо охранительной территории? Это же просто бред. Вы представляете себе, сколько километров будет проложено через „Лосиный остров“. И все эти километры будут заполнены машинами, которые не едут, а стоят с включенными двигателями», — сказал член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в разговоре с RTVI.

Ранее «Экспертный совет по заповедному делу» уже обращался к заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину (текст обращения есть в распоряжении RTVI) и предлагал «решить проблему пробок на въезде в Королев», не задевая при этом «Лосиный остров». Обращение подписали 40 деятелей науки и охраны природы, среди которых шесть академиков и девять членов-корреспондентов РАН.

Вариант «Экспертного совета» предполагает строительство эстакады над станцией Подлипки-Дачные. По мнению ученых, это «позволит не только решить проблему пробок, но и соединить в этой точке две части Королева, разделенные Ярославской железной дорогой».

В начале апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале, что в правительство «продолжают решать задачу по развитию дорожной сети». «Вместе с жителями нашли решение по третьему въезду в Королев, о котором президента просили в декабре на „Прямой линии“. Отремонтируем старую дорогу, сделаем новую развязку с эстакадой на Ярославском шоссе и проведем работы внутри города», — говорилось в сообщении Воробьева.