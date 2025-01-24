Из-за малоснежной зимы в европейской части России растет угроза возникновения лесных и торфяных пожаров, но степень опасности нужно будет оценивать с учетом разных факторов. Об этом RTVI сообщили в Институте леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения (СО) РАН и Институте глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН.

«При выпадении недостаточного количества осадков осенью и малоснежной зимы, конечно, возможны торфяные пожары. В этом году в европейской части России мало выпало снега. Если в феврале-марте его также будет мало, создадутся благоприятные условия для возникновения и лесных и торфяных пожаров», — сказала доктор биологических наук, завлабораторией лесной пирологии Института леса СО РАН Галина Иванова.

Риск торфяных пожаров сейчас зависит не только от количества снега, но и от того, сколько таких пожаров было за прошлый год и как сильно они смогли заглубиться, отметила завотделом адаптации к изменению климата ИГКЭ Оксана Липка.

«Торфяной пожар коварен тем, что он действительно может заглубиться и достаточно долго продолжаться зимой, даже под снегом, может быть, в течение нескольких лет», — рассказала она.

Таким образом, если торфяных пожаров за прошлый год не возникало, то ситуация может быть «достаточно спокойной», несмотря на малоснежность зимы, пояснила климатолог. В противном случае ситуация становится «напряженной», добавила Липка, потому что такой пожар тушится «именно в период снеготаяния и обильного половодья». По ее словам, многое будет зависеть от количества осадков в 2025 году.

«То, что снега мало, — это неблагоприятно с точки зрения пожароопасности. <…> Многое будет зависеть от того, сколько еще выпадет снега и сколько будет идти дождей весной», — уточнила Липка.

Иванова отметила, что основной причиной пожаров на торфяниках являются «переход низового лесного пожара на болото», разжигание костров на осушенных торфяных болотах и уменьшение уровня грунтовых вод в условиях длительных засух.

В январе 2024 года на Среднем Урале власти сообщали о 47 тлеющих лесных торфяниках. И.о. директора Уральской авиабазы Илья Секерин тогда рассказал, что очаги пожаров были замечены на «осушенных болотах, где весной и летом 2023 года прошли низовые пожары».

Для их тушения используется так называемый зимний метод, разработанный в регионе. Дроны или самолеты находят тлеющие участки, а специалисты по приборам определяют границы скрытых под снегом пожаров. После этого бульдозеры срезают горящий торф слой за слоем и раскатывают по поверхности земли. Такой метод, как уверяют эксперты, эффективнее летнего, при котором вглубь осушенных болот закачивают тонны воды.

Осенью 2024 года власти Черемисиновского муниципального района сообщили о начавшемся из-за падения обломков ракеты торфяном пожаре в районе деревни Большое Шумаково. В публикации отмечалось, что местное болото обмелело из-за отсутствия осадков, и «достаточно было одной искры, чтобы воспламенился торф».