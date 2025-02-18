Микробиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев в программе «Дробышевский +» на RTVI ответил на вопрос, можно ли есть после 18:00.

«Наука ничего по этому поводу, на самом деле, серьезного не думает», — сказал Алексеев.

Однако если человек незадолго до сна обильно поест, то из-за пищеварительных процессов не сможет глубоко погрузиться в сон, отметил микробиолог.

«Не советуется, например, [есть перед сном] большое количество свежих овощей, которые будут подвержены газообразованию, пока мы спим. Мозг не уснет, если микробы активно выделяют СО2», — пояснил Алексеев.

«С другой стороны, опять же про эти шесть часов нужно понимать, что если раньше мы отходили ко сну в 9-10 [часов вечера], то сейчас это может быть гораздо позже», — продолжил ученый.

Рекомендуется не совершать «самый обильный прием пищи в позднее время», сказал Алексеев.

«Из наблюдений за самыми здоровыми диетами мы видим, что самый сытный, обильный прием пищи удобно делать в середине дня, чтобы потом еще было достаточно много движения, чтобы эта еда вся усвоилась и энергия от этой еды не перешла в некоторые наши запасы на боках, а больше использовалась по назначению текущего дня», — заключил он.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал RTVI, что черешню можно есть с косточками, а арбузные семечки стоит жевать. «В арбузных семечках есть полезные вещества. Но пока они внутри своей оболочки, они недоступны. И тебе надо пожевать семечки, чтобы получить то, что в них спрятано», — объяснил Вялов.