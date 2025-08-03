За ночь системы ПВО уничтожили и перехватили 93 дрона самолетного типа, сообщает Минобороны России. 60 из них над Черным морем, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской, по одному — над Нижегородской областью, Кубанью и Крымом.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что дроны атаковали Воронеж и три района области. В результате пострадали четыре человека: госпитализированы две женщины, у одной из них травма ноги. Еще одной оказали помощь на месте. Четвертый доставлен в больницу с ожогом.

Во время отражения атаки загорелось несколько частных домов и хозпостроек, а также машины, заявил Гусев (их количество не уточняется).

«Один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия еще уточняются», — уточнил глава региона.

Shot пишет, что в результате атаки на Воронежскую область были повреждены шесть автомобилей, окна в девяти квартирах и нескольких частных домах, «один из них сгорел полностью».

Всего в регионе, по данным телеграм-канала, прогремело около 15-20 взрывов взрывов, которые были, вероятно, связаны с работой систем ПВО.

«Видны яркие вспышки на окраине. По словам местных жителей, БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города», — уточняется в посте.

Местные жители рассказали Shot, что в результате атаки дронов загорелась крыша жилого двухэтажного дома в селе Новая Усмань, а также соседние постройки.

«Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров. В данный момент информации о пострадавших нет. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы», — писал телеграм-канал.

В Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Мэр Андрей Прошунин сообщил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом.

«Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», — рассказал он.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил об атаке на Сочи.

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — уточнил губернатор.

Shot писал, что «сирены не дали спать всему Большому Сочи», всего было слышно «более 20 взрывов»: «Сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом».

По словам очевидцев, город был атакован дронами типа «Лютый». Shot уточняет, что местные жители и туристы «спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах».

По данным телеграм-канала, повреждены пять гаражей и магазин. В сочинском аэропорту задержано 52 рейса, отмечается в посте. В Росавиации сообщили, что в воздушной гавани вводились ограничения на посадку и взлет самолетов: «В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в «западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве». Он предупредил, что возможно «понижение скорости мобильного интернета». В петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и вылет самолетов.

Глава соседней с Ленобластью Псковской области Михаил Ведерников заявил, что над деревней Неёлово сбит БПЛА. В аэропорту Пскова вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов. Baza пишет, что в итоге в авиагавани были задержаны 35 рейсов, еще пять отменены, введен режим «Ковер». Позднее аэропорт возобновил работу.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы ПВО уничтожили три дрона. Руководитель Нижегородской области Глеб Никитин кратко отчитался о ночной атаке БПЛА на регион: «Сегодня ночью над регионом отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет».