Законопроект об отказе от ЕГЭ и замене его на государственную итоговую аттестацию вносят в Госдуму депутаты разных фракций, кроме «Единой России» и «Новых людей», так как ситуация с досмотрами школьниц выходит за грань оценки знаний. Об этом RTVI сообщил автор поправок глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроект предполагает отказ от ЕГЭ и переход на «проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», следует из поправок, имеющихся у RTVI.

«Мы раньше проходили классические испытания и не сталкивались с тем, что происходит повсеместно в регионах — какие-то металлоискатели, какие-то туалеты, система зависает. Конечно, любые экзамены, тем более выпускные — это стресс, но такого массового возмущения они не вызывали. Были скандалы, когда списывали, когда 100-балльники по ЕГЭ писали слово «молоко» с тремя ошибками, но происходящее выходит за грань оценки знаний. Мы должны слышать наших граждан и предлагать решение», — считает Нилов.

Когда вводился ЕГЭ, говорилось, что это будет эксперимент, «однако никто никаких итогов не подводил, сразу бахнули закон», но КПРФ всегда была против и предлагала сделать его альтернативой традиционным экзаменам, сказала в беседе с RTVI соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Я присоединилась к предложению Ярослава Нилова, потому что окончательная дискредитация ЕГЭ с точки зрения ущемления прав наших детей и унижения человеческого достоинства, мне кажется, красную линию уже перешла», — подчеркнула Останина.

В качестве аргумента в поддержку ЕГЭ говорят, что экзамен дает возможность поступать в разные вузы, напомнила депутат. Но, отметила она, те же самые оценки, полученные за сдачу экзаменов в традиционной форме, также как и ЕГЭ, возможно считать окончательным итоговым баллом и направлять в несколько вузов.

«ЕГЭ ударил по нашим детям и психике, и по знаниям, и по качеству образования. К сожалению, не ударило только по мозгам отдельных чиновников — руководителей в сфере образования, которые до сих пор проблемы так и не видят», — добавила Останина.

ЕГЭ в России официально был введен в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей.

Отказ от ЕГЭ «создает угрозу качеству образования, независимости оценки (знаний) от школы, и конечно потакает в буквальном смысле слова возврату в советские времена», сказала в беседе с RTVI директор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Абакина.

«Всем очевидно, что это не соответствует целям современной образовательной политики, ориентированной на качество, на доступность не только высшего, но и среднего профессионального образования», — пояснила она.

При этом Абакина согласилась с аргументом авторов законопроекта, что по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.

«В адрес олимпиад часть упреков справедлива, сегодня эта проблема поставлена, ищутся пути решения, рассматриваются и каждый год корректируются и списки олимпиад, задания. И дальше уже дело вузов признавать эти олимпиады или нет. Но в любом случае по олимпиадам поступает не более 15%. Поэтому если нам удалось снизить коррупцию, которая охватывает максимум 15%, то это не 95% и даже не 55%», — сказала Абакина.

Это уже не первый законопроект об отказе от ЕГЭ, в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, предусматривающие отмену ЕГЭ, но они не были поддержаны правительством и были отклонены, однако шансы есть, убежден автор законопроекта Нилов.

«Вода камень точит, и как показывает практика, порой нужно время, чтобы вопрос был решен. Надо дискуссию вести и показывать абсурдность существующих механизмов и законодательных норм», — считает он.