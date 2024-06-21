14-й пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах граждан или компаний России, сообщил портал EUobserver. Как пояснил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, новые ограничения затронут VIP-путешественников.

По словам эксперта, речь идет о частных и чартерных перелетах, когда полностью фрахтуется судно в интересах российского заказчика. И неважно, какая национальная принадлежность у самого самолета.

«Это ударит по путешественникам VIP-сегмента, кто фрахтует воздушные суда. Но здесь история не столь однозначная, потому что, как правило, у таких путешественников, есть паспорта других стран. Или можно брать с собой пассажира с иным гражданством, [фрахтовать судно] в его интересах», — сказал Артур Мурадян RTVI.

Как объяснил эксперт, это связано с недавней историей, когда наказали перевозчика, который на джете перевозил гражданина России. Так что Евросоюз решил «подзакрыть» эту лазейку.

«Но я думаю, ничего не получится. Джеты все-таки гораздо более закрытая структура. Отследить и контролировать это будет сложно», — добавил вице-президент АТОР.

При этом новые ограничения не коснутся регулярных чартеров, которые летают, к примеру, на Кубу, считает Артур Мурадян.

В самом же документе, на который ссылается EUobserver, говорится, что новый запрет будет распространяться на «любые перелеты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлета и посадки». В качестве примера приводятся, которые российские юрлица заказывают в курортные зоны.