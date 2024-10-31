Решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) временно отстранить чемпиона мира, Европы и России по боксу Александра Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2014 году может быть связано с политикой. Такое предположение в беседе с RTVI депутаты Госдумы Николай Валуев и Светлана Журова.

Из-за чего отстранили Поветкина

По версии ITA, нарушения российским спортсменом антидопинговых правил были зафиксированы 25 октября 2014 года. Накануне Поветкин одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Отстранили его 21 октября 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. До этого допинг-тесты спортсмена давали положительный результат: в мае и декабре 2016 года.

Поветкин, который в разное время становился чемпионом Олимпийских игр, мира, Европы и России, завершил карьеру еще в 2021 году. На его счету 36 побед на профессиональном ринге, три поражения и одна ничья. С мая 2024 года он занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.

Как ситуацию с Поветкиным оценили в Госдуме

Чемпион России и мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил RTVI, что, скорее всего, формально у ITA Поветкин «находится в рейтингах и числится как действующий боксер».

«На практике это мало что значит. Только если политический скандал какой-то высасываться из этого не будет, как это было со всеми допинг-скандалами, связанными с российскими спортсменами», — добавил парламентарий.

На вопрос, могут ли Поветкину аннулировать победу над Карлосом Такамом, Валуев ответил, что не готов это комментировать.

«Что касается того, могут ли ему аннулировать победу, не в курсе, надо документы смотреть, не буду строить предположений», — сказал депутат.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова сообщила RTVI, что она «шокирована этой удивительной историей». По ее мнению, если бы не «все эти политические моменты», то по поводу происходящего можно было бы не волноваться.

«Сейчас вообще нет никаких гарантий. Я, честно говоря, вот этих перепроверок через 10 лет всегда очень опасалась. Не в том смысле, что что-то найдут, а то, что в пробы могут вообще и подмешать что-то, спортсмен же даже не присутствует при перепроверке», — сказала она.

Журова добавила, что сейчас сложно говорить, могут ли аннулировать победу Поветкина, одержанную им в 2014 году, потому что «срок давности слишком огромен».