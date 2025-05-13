Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет заочно привлекать к административной ответственности находящихся за границей россиян, иностранцев и юрлиц за совершение правонарушений, «направленных против интересов» России. Для таких лиц также предлагается предусмотреть арест имущества. Документ поддержали 345 депутатов, один парламентарий воздержался, голосовавших против не было, передает корреспондент RTVI.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов в октябре 2024 года. Согласно задумке авторов, лица, совершившие административное правонарушение за пределами России, могут быть привлечены к административной ответственности, если это нарушение направлено «против интересов» страны.

В законопроекте не приводится конкретный перечень административных правонарушений, «направленных против интересов России». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что законопроект коснется «всех видов административных статей».

Как пояснил Фаррахов во время обсуждения, наказание предполагается для граждан, заочно осужденных по административным делам о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, дискредитации российских Вооруженных сил и распространении фейков об армии, злоупотреблении свободой слова, несоблюдении обязанностей владельца социальной сети.

Арест имущества и другие меры

В тексте поправок указаны виды административного наказания для осужденных по таким делам:

— арест имущества,

— арест товаров, транспортных средств и «иных вещей»,

— изъятие вещей и документов,

— временный запрет деятельности.

Эти меры предлагается применять «в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания».

Фаррахов уточнил, в каком объеме предполагается арест имущества.

«Эквивалент ареста имущества — эквивалент наказания штрафа с целью обеспечения и исполнения этого решения», — сказал депутат.

Он добавил, что статистики с данными о том, сколько подобных правонарушений совершено, «не ведется».

«Вместе с тем, согласно данным судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, с 2019 по 2023 год включительно, количество этих правонарушений увеличивается от двух до 13 раз. В этой связи это дополнительный аргумент о том, что этот вопрос необходимо решать и необходимо вводить законодательные меры, которые позволят проводить препятствия и профилактику этих правонарушений», — сказал Фаррахов.

В законопроекте также прописывается, что дела об административном правонарушении, совершенном за границей и влекущем административный арест, выдворение или обязательные работы, рассматриваются «в отсутствии лица в случае его нахождения вне пределов Российской Федерации».

«Работа эта потребует значительных материальных затрат»

Представитель профильного комитета Госдумы по госстроительству Отари Аршба во время обсуждения обратил внимание на то, что документ следует доработать ко второму чтению. По его словам, формулировка «направленные против интересов Российской Федерации» затрагивает «любые сферы общественных отношений» — как вопросы территориальной целостности, так и обеспечения безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и другие.

«При этом применение отдельных обеспечительных мер в соответствии с Кодексом [об административных правонарушениях] может назначать только суд. И в этой связи это не может рассматриваться как любые виды административных правонарушений. Мы предложили разработчикам учесть эти замечания ко второму чтению», — отметил Аршба, заявив о необходимости прописать закрытый перечень правонарушений, по которым будут наказывать тех, кто находится за рубежом.

В свою очередь Фаррахов убежден, что термин «интересы Российской Федерации» в настоящий момент «широко употребим и в КоАП, и нормативных актах, в том числе указах президента».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков, комментируя законопроект, заявил RTVI, что отсутствие конкретного перечня административных правонарушений — «это схема нерабочая». По его словам, подобная инициатива может привести к «субъективному усмотрению органов административной юрисдикции».

«Кроме того, хотел бы обратить внимание, что работа эта, по-видимому, потребует значительных материальных затрат и усилий органов административной юрисдикции, да и судов в ущерб их другой работе. Может оказаться так, что работа будет в значительной мере вестись впустую, потому что никого к ответственности привлечь нельзя будет, ибо все они там находятся за границей», — добавил Синельщиков.

«Думают, раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что предлагаемые нормы нужно ужесточить еще сильнее, распространив законопроект «на родственников тех, кто подобные непозволительные вещи тем не менее позволил, чтобы люди могли отвечать своим имуществом, чтобы никто никуда не вывозил».

Володин, комментируя инициативу, высказался о необходимости защитить страну от тех, кто уехал, живет на деньги зарубежных стран, поставляющих военную технику Украине.

«Речь идет в том числе об иностранных агентах, которые занимаются противоправной деятельностью, пытаясь разрушить государство, наши ценности, делают всё для того, чтобы ослабить страну, и думают, что раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет. Это не так. У них здесь осталось движимое, недвижимое имущество, счета, сдают свои квартиры, здания, получают доход», — сказал он во время обсуждения.