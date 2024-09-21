В рамках кадровой реформы, начатой в Федеральной таможенной службе ее руководителем Валерием Пикалевым, 23 сентября будет уволен начальник Главного управления «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Филипп Золотницкий, сообщает телеграм-канал «Суверенная экономика», уточняя, что увольнение генерал-лейтенанта связано с выслугой лет. Источник RTVI рассказал о других кадровых перестановках в ведомстве.

В обязанности Золотницкого входил контроль за работой по управлению рисками, выявлению нарушений и разработке механизмов их устранения. Он курировал связанные с таможней национальные и федеральные программы, а также процесс гармонизации профильного законодательства с нормами других стран ЕАЭС.

По данным «Суверенной экономики», другие кадровые изменения «затронут Московскую таможню и Дальневосточное таможенное управление, которое может возглавить главный кадровик ФТС Дмитрий Жуков».

Источник RTVI подтвердил, что Жуков переходит на пост начальника ДВТУ, сменяя там Юрия Ладыгина, который вернется в представительство Казахстана. Его первым заместителем в статусе и.о. назначен начальник Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) Валерий Гуков.

Заместителем начальника Читинской таможни с местом службы в Забайкальске станет глава таможенного поста ЖДПП Забайкальск Батор Цыдендамбаев, первым заместителем главы Бурятской таможни — начальник Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Евгений Данилов, а исполняющим обязанности руководителя Сахалинской таможни — заместитель ее начальника Евгений Федорченко, добавил наш источник.

По его словам, в Северо-Западное таможенное управление скоро вернется генерал-майор Сергей Сенько, который до января 2024 года занимал пост замруководителя СЗТУ и был отправлен на пенсию, а Московскую таможню покинут два заместителя ее главы — Евгений Погорелов и начальник Московского таможенного поста (ЦЭД) Сергей Зверев.

Валерий Пикалев возглавил Федеральную таможенную службу в мае 2024 года, перейдя на эту должность с поста вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.