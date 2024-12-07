Культовые красные блестящие туфли, которые носила Джуди Гарленд в «Волшебнике страны Оз», будут проданы с аукциона почти через 20 лет после того, как их украли из музея в Миннесоте. По данным Independent, аукционный дом Heritage Auctions планирует выручить за этот лот $3 млн или больше.

Онлайн-торги открылись еще в ноябре. К 6 декабря цена достигла $1,55 млн (или $1,91 млн, включая комиссию, которую придется заплатить покупателю), сообщил вице-президент аукционного дома из Далласа Роберт Вилонски. Торгами заинтересовались более 800 человек, а посвященную этому аукциону страницу на сайте компании к 5 декабря просмотрели около 43 тысяч интернет-пользователей.

На аукционе также будут представлены другие памятные вещи из «Волшебника страны Оз», в том числе шляпа, которую носила Маргарет Гамильтон, сыгравшая Злую Ведьму Запада.

Известно, что одним из претендентов на покупку туфель является Музей Джуди Гарленд. Деньги для него собирали среди участников ежегодного фестиваля, который проводится в память об актрисе в ее родном городе Гранд-Рапидс (Миннесота). Еще $100 тысяч добавили власти штата.

Автор книги «Рубиновые туфельки страны Оз» Рис Томас говорит, что эта расшитая красными блестками пара обуви из мюзикла 1939 года повидала «больше виражей и поворотов, чем дорога из желтого кирпича».

В 2005 году туфли были выставлены в Музее Джуди Гарленд Гранд-Рапидсе. Посетитель по имени Терри Джон Мартин разбил молотком стеклянные двери музея и витрину, забрав экспонат. Его местонахождение оставалось загадкой до 2018 года, когда ФБР сумело вернуть украденное.

Мартину, которому сейчас 77 лет, предъявили обвинение только в мае 2023 года. На тот момент он не вставал с инвалидного кресла и нуждался в постоянной подаче кислорода из баллона. По состоянию здоровья ему разрешили отбывать наказание в домашних условиях. Сейчас он живет неподалеку от Гранд-Рапидс на севере Миннесоты.

Его адвокат Дейн ДеКрей перед вынесением приговора в суде заявил, что Мартин, имевший за плечами обширный стаж краж со взломом и сбыта краденого имущества, пытался провернуть «последний трюк» с туфлями по наводке своего старого сообщника, связанного с мафией. Тот якобы убедил мужчину, что блестки на поверхности обуви сделаны из рубинов, поэтому на выставке туфли были застрахованы на $1 млн. Правду Мартин узнал от скупщика краденого, который определил, что стразы стеклянные. После этого вор избавился от туфель — адвокат не уточнял, как именно.

Просветивший его скупщик, 77-летний Джерри Хэл Салитерман, был привлечен к ответственности в марте 2024 года. В суд его, как и Мартина, привезли в инвалидном кресле и с кислородным баллоном. Мужчина отказался признать вину. Предполагается, что приговор ему будет вынесен в январе 2025 года.

В феврале 2024 года украденные туфли были возвращены коллекционеру сувениров Майклу Шоу, у которого их в свое время позаимствовал музей Джуди Гарленд. Это лишь одна из множества одинаковых пар обуви, которые актриса носила во время съемок, но сохранились только четыре. Туфли имели символическое значение для сюжета: чтобы вернуться из страны Оз в Канзас, Дороти должна была трижды щелкнуть каблуками и повторить: «Нет места лучше дома».

История «Волшебника страны Оз» в последние недели вновь привлекла внимание общественности из-за выхода фильма «Злая» — адаптации хитового бродвейского мюзикла, своего рода приквела, переосмысливающего характер Злой Ведьмы Запада.