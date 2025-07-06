Украина ввела против России новый пакет санкций, призванных пресечь различные схемы финансирования военной операции, в том числе криптовалютные. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, уточнив, что только что подписал соответствующее распоряжение.

В обновленный санкционный список Киева вошли 60 юрлиц и 73 российских гражданина. Теперь Украина будет добиваться, чтобы Евросоюз и другие юрисдикции, также принимающие ограничительные меры против России, присоединились к этому новому пакету.

«Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции введены по представлению Национального банка Украины», — сообщил украинский президент.

По его словам, в санкционном списке фигурирует компания, через с начала 2025 года было проведено несколько миллиардов долларов на нужды российского военно-промышленного комплекса.

«Все эти схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые каналы для России во многих местах заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты», — заявил Зеленский.

Он пообещал, что на следующей неделе Киев представит «новые решения» по приведению украинских санкций против России в соответствие с теми, которые ранее уже ввел Европейский союз.

«Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции», — пояснил Зеленский.

Ранее Евросоюз не смог согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, поэтому работу над ним было решено продолжить дальше. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эта работа «идет полным ходом», но не смогла указать даже приблизительные сроки ее завершения.

Анонсируя эти меры в начале июня, фон дер Ляйен сравнивала их с «жестокими укусами» и уточняла, что они будут направлены против банковского и энергетического секторов. Дипломатические источники ТАСС в Брюсселе сообщили, что принятие пакета заблокировала Словакия. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо пояснял, что считает неприемлемыми последствия санкций против энергетики, которые, по его оценке, могут привести к перебоям поставок газа и росту цен.