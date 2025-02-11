На Украине по подозрению в изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних, хранении и распространении детской порнографии, арестован военнослужащий ВСУ, гражданин Германии Бен Р, сообщает немецкое издание Bild. Его ожидает экстрадиция в Германию. Уголовное дело против 29-летнего мужчины расследуется с 2021 года.

Как рассказали RTVI исследователи иностранных наемников из проекта TrackANaziMerc, речь идет о бывшем военнослужащем Бундесвера Бене Левенте фон Ромбсе (Ben Levent von Rombs).

На Украину Ромбс поехал в начале марта 2022 года, дезертировав из Бундесвера. К тому моменту на него уже было заведено уголовное дело по подозрению в изнасиловании. Ромбс не сразу подписал контракт с ВСУ, вначале он был гуманитарщиком — занимался доставкой медицинских грузов в больницы, затем стал военным инструктором и только в 2023 году оказался на линии боевого соприкосновения. Судя по материалам, которые он выкладывал в сеть, он участвовал в битве за Бахмут, где был ранен.

По данным германской полиции, в январе 2022 года американская правозащитная организация National Center for Missing and Exploited Children направила данные о пользователе из Баварии, который выкладывал детские порнографические материалы на онлайн-платформе Discord.

11 марта 2022 года следователи провели обыск в квартире Ромбса в Верхней Франконии. В ходе обыска были изъяты три жестких диска и два ноутбука, на которых содержалось в общей сложности 5700 фотографий и около 420 видеороликов, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми и обнаженные фотографии. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили боеприпасы и кустарную оружейную, где Ромбс изготавливал оружие.

В сентябре 2023 года Баварская прокуратура обратилась к властям Украины с требованием арестовать и экстрадировать Ромбса по обвинению в нескольких случаях изнасилования, дезертирстве, хранении и распространении детской порнографии, незаконном хранении и изготовлении боеприпасов.

Следствие полагает, что Ромбс продолжил совершать изнасилования на Украине. По данным немецких силовиков, в ноябре 2023 года он выложил на порносайт видеоролики от первого лица под заголовком «Украинские рабыни подвергаются насилию», на которых зафиксированы изнасилования девушек. Следователи считают, что в них принимает участие сам Бен Ромбс.